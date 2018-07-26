Рауль Хаджимба: ситуация на абхазо-российской границе остается сложной

СУХУМ, 26 июл — Sputnik. Ситуация на абхазо-российской границе остается достаточно сложной. Оставлять то положение дел, которое есть сегодня, ни в коем случае нельзя, цитирует Рауля Хаджимба пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

"Я отдавал соответствующее поручение Совету Безопасности и Пограничному отряду СГБ уточнить реальную картину, ее причины и то, какие необходимо предпринять действия, чтобы улучшить качество проводимой работы как с нашей, так и с российской стороны. Для того, чтобы на российской стороне изменилась эта ситуация, необходимо говорить с вышестоящими руководителями тех структур, которые представлены на границе", – сказал президент.

Президент на совещании подчеркнул, что проблема пересечения границы должна быть разрешена в кратчайшие сроки. Участники совещания будут регулярно докладывать президенту о ситуации, опубликовано на сайте ведомства.

"Я говорил с руководителем Федеральной службы безопасности. Меня заверили в том, что будут приняты меры для улучшения состояния дел на границе. Вы говорили с представителями Совета безопасности России. Хотел бы услышать от вас, какие предпринимаются шаги, чтобы выправить ситуацию? Это касается, как наших людей, которые переходят границу, так и тех граждан, которые к нам едут в качестве туристов. Мне докладывали о том, что автобусы стоят от часу до трех, при переходе границы фактически идет опрос. Необходимо учесть все эти моменты", – отметил Хаджимба.

Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба доложил Главе государства о предпринятых действиях.

"Действительно, имеют место такие факты, когда при переходе контрольно-пропускного пункта на паспортном контроле процедура чрезмерно затягивается. Абсолютное большинство граждан, которые переходят сегодня по данному переходу – граждане Российской Федерации. Они едут к нам, в основном, отдыхать в качестве туристов. Я связывался с руководством Совета Безопасности РФ, и на основании материалов, предоставленных нашей Пограничной службой, я письменно обратился к Рашиду Гумаровичу, который в тот же день ответил, что они также обратились к руководству Главного пограничного управления ФСБ РФ. По опыту нашей совместной работы с ведомствами России, я должен подчеркнуть, что понимание всегда было, и реакция всегда была положительная", – цитирует Мухаммеда Килба пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

На совещании, которое было проведено президентом Абхазии 26 июля, присутствовали также председатель Службы государственной безопасности Зураб Маргания и начальник Пограничного отряда СГБ, заместитель Председателя СГБ Нодар Чачхиани.