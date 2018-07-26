Президент назначил и.о. главы Очамчырского района

СУХУМ, 26 июл — Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 26 июля подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Очамчырского района, сообщается на официальном сайте главы государства.
"Назначить исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района Допуа Гиви Хонеловича", — говорится в частности в тексте Указа.
23 июля президент подписал Указ об освобождении Хрипса Джопуа от должности главы администрации Очамчырского района. Хрипс Джопуа был главой администрации Очамчырского района с сентября 2015 года.