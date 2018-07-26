Президент назначил и.о. главы Очамчырского района

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Порядок возмещения НДС определили в Парламенте Депутаты проголосовали за изменения в закон об НДС, определяющие порядок возмещения налога на добавленную стоимость при ставке в ноль процентов. 49

Автоматически гражданин: депутаты дополнили закон "О гражданстве" Депутаты парламента Абхазии внесли в закон "О гражданстве" дополнительный список категорий лиц, имеющих право на получение паспорта республики. 484