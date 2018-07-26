Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 июля

В пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться между южным циклоном с теплыми массами воздуха и циклоном с холодным фронтом, что вызовет перепады атмосферного давления и температуры воздуха, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.