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Бабушка поливает цветы на сухумской набережной

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (743)
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В пятницу территория Абхазии по-прежнему будет находиться между южным циклоном с теплыми массами воздуха и циклоном с холодным фронтом, что вызовет перепады атмосферного давления и температуры воздуха, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 27 июля в Абхазии ночью будет небольшая облачность, местами возможен дождь с грозой, днем преимущественно ясная, жаркая погода.

Атмосферное давление – пониженное, 757 миллиметров ртутного столба.

Ветер – умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +20˚С,  днем воздух прогреется до +32°С.

Температура морской воды +26°С. 

Волнение морской воды – умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (743)



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