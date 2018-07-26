Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 июля

СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 27 июля в Абхазии ночью будет небольшая облачность, местами возможен дождь с грозой, днем преимущественно ясная, жаркая погода.
Атмосферное давление – пониженное, 757 миллиметров ртутного столба.
Ветер – умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +20˚С, днем воздух прогреется до +32°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды – умеренное, от одного до двух баллов.
Относительная влажность воздуха, 60-80 %.