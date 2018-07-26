Наказание за нарушение территориальной целостности обсудили в Парламенте

Депутаты высказались за внедрение уголовной ответственности за действия, направленные на нарушение территориальной целостности Абхазии. Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Депутаты Народного Собрания на очередном заседании сессии в четверг 26 июля одобрили в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный Кодекс республики.

В частности, парламентарии отметили целесообразность предусмотреть уголовную ответственность за действия, направленные против территориальной целостности Абхазии, а также за введение переговоров в целях ограничения суверенитета или причинения иного вреда государственной независимости республики.

Более того, если за публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в действующем Уголовном Кодексе наказание предусмотрено, то за такие же призывы к изменению основ конституционного строя уголовной ответственности нет, говорится в пояснении к законопроекту.

© Sputnik Томас Тхайцук Другой парламент: первый год шестого созыва Народного Собрания Абхазии

Законопроект предлагает дополнить УК РА статьей о нарушении территориальной целостности республики. То есть, за действия против Абхазии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Абхазии, либо отделение от территории Абхазии ее части, предусмотреть наказания в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

За ведение с иностранным государством, иностранной организацией или их представителем антиконституционных переговоров в целях ограничения суверенитета Абхазии, наказывать лишением свободы сроком от пяти до десяти лет. А за поступление на службу в иностранную разведку, если такая деятельность будет направлена против Абхазии, наказывать лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В законопроекте также определено наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Абхазии: от трех лет лишения свободы. При этом законопроект предусматривает наказание и за аналогичные высказывания в СМИ или в интернете. В последнем случае предлагается лишать свободы на срок от двух до пяти лет.

Законопроект, принятый в первом чтении, будет дорабатываться в последующих.