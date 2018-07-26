Парламент ужесточил наказание за половые преступления против несовершеннолетних

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Депутаты Народного Собрания выступили за внесение поправок в Уголовный Кодекс республики, направленных на ужесточение наказания за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Соответствующий закон был принят в третьем и окончательном чтении на очередном заседании сессии в четверг 26 июля.

Принятые поправки исключают возможность замены наказания или неотбытой части наказания более мягкими видами наказания, применение ареста в качестве меры пресечения, а также исключается право на условно-досрочное освобождение.

Принятые изменения отражают отношение государства к подобного рода преступлениям, считают в Парламенте.

Один из разработчиков законопроекта депутат Алхас Джинджолия пояснил, что поправки назревали давно. Парламентарий напомнил, что в последние годы страну потрясают громкие преступления, связанные с совращением несовершеннолетних.

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"Степень наказания за подобные преступления мы сочли неприемлемыми, планки наказания низкими. Поэтому после очередного громкого скандала решили усугубить эти наказания", — добавил Джинджолия.

Интервью Джинджолия радио Sputnik Абхазия>>

В предыдущих чтениях в проекте закона были устранены так называемые "вилки" сроков, то есть разница между верхней и нижней планкой наказания.

"Я считаю, что это отразит отношение нашего государства к подобного рода преступлениям. То есть половые преступления в отношении несовершеннолетних в Абхазии будут караться жесточайшим образом", — сказал депутат.