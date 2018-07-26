00:03 27 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.95
  • EUR73.82
Поиск
Девушка-азиатка закрыла лицо руками

Парламент ужесточил наказание за половые преступления против несовершеннолетних

© Depositphotos / Leungchopan
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (98)
133 0 0

Парламент республики ужесточил наказание за половые преступления в отношении несовершеннолетних.

СУХУМ, 26 июл — Sputnik, Астанда Ардзинба. Депутаты Народного Собрания выступили за внесение поправок в Уголовный Кодекс республики, направленных на ужесточение наказания за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Соответствующий закон был принят в третьем и окончательном чтении на очередном заседании сессии в четверг 26 июля.

Сотрудники службы социальной поддержки детей и семей
© Sputnik .
На службе социальной справедливости: год работы в Абхазии

Принятые поправки исключают возможность замены наказания или неотбытой части наказания более мягкими видами наказания, применение ареста в качестве меры пресечения, а также исключается право на условно-досрочное освобождение.

Принятые изменения отражают отношение государства к подобного рода преступлениям, считают в Парламенте.

Один из разработчиков законопроекта депутат Алхас Джинджолия пояснил, что поправки назревали давно. Парламентарий напомнил, что в последние годы страну потрясают громкие преступления, связанные с совращением несовершеннолетних.

Плачущая девочка
© Fotolia / Vkara
Психологи: сексуальное насилие разрушает личность ребенка

"Степень наказания за подобные преступления мы сочли неприемлемыми, планки наказания низкими. Поэтому после очередного громкого скандала решили усугубить эти наказания", — добавил Джинджолия.

Интервью Джинджолия радио Sputnik Абхазия>>

В предыдущих чтениях в проекте закона были устранены так называемые "вилки" сроков, то есть разница между верхней и нижней планкой наказания.

"Я считаю, что это отразит отношение нашего государства к подобного рода преступлениям. То есть половые преступления в отношении несовершеннолетних в Абхазии будут караться жесточайшим образом", — сказал депутат. 

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (98)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Гапоненко
    В поисках справедливости

    Защитник прав нацменьшинств в Латвии, находясь в тюрьме в Риге, просит Международный уголовный суд предотвратить его преследование со стороны Полиции безопасности.

  • Клайпеда - вид города
    Не место для дискуссий

    Депутата Клайпеды, который обвинил "лесного брата" в причастности к убийствам тысяч литовцев, обсыпали мукой.

  • За решеткой
    По ком тюрьма плачет

    Депутаты парламента Молдовы утвердили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вводится наказание за жесткое обращение с животными.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьбы в Абхазии
Свадебный переполох: где сыграть свадьбу в Абхазии
Трое львов напали на крокодила
Львы против крокодила: схватка попала на видео
Доминирующие языки
Трудности перевода: какие языки стоит учить

Соцсети

Sputnikabkhazia