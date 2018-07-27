Хочу стать геймером: "Ашана" собирает деньги на мечту Михаила Реймана

Благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору средств на лечение Михаила Реймана, который страдает от болезни "Эффект бабочки".

Сухум, 27 июля – Sputnik, Асмат Цвижба. Десятилетний Миша борется с болезнью с рождения. Еще в роддоме матери ребенка Анастасии Котельниковой сообщили о проблемах со здоровьем, правда тогда еще не знали в чем именно проблема.

"Только сейчас врачи начинают что-то узнавать, до этого разводили руками, не знали, в чем дело", — рассказала мама ребенка.

Болезнь с красивым названием "Эффект бабочки" доставляет Мише ежедневные боли и требует постоянного лечения. Каждый день ребенка начинается с обработки ран, которые охватили все тело и которые необходимо тщательно перебинтовывать.

Именно на эти расходные материалы уходит огромная сумма денег. В год семья тратит до 1,5 миллиона рублей и, в основном, справляется сама. Однако в этом году родители обратились за помощью в фонд.

© Sputnik Михаил Рейман с мамой

"На данный момент мы собираем деньги на закупку медикаментов и перевязочных средств, это нам жизненно необходимо, сейчас все это еще подорожало, стало тяжело", — поделилась с нами Анастасия.

Сам Миша сейчас находится на домашнем обучении, но уже успел выбрать себе профессию. Еще недавно он хотел стать президентом, но сегодня уверенно связывает себя с кибер-спортом.

"В этом году хочу попробовать походить в школу, а так я увлекаюсь играми. Хочу стать геймером, создавать разные игры на профессиональном уровне. Хотел стать президентом, но это скучно. Еще успею выбрать профессию в 11 классе", — рассказал Миша.

По словам директора КБФ "Ашана", Мактины Джинджолия, несмотря на сложную болезнь, Миша очень коммуникативный и любознательный ребенок, но для того, чтобы он осуществил его кибер-мечту нужны деньги.

© Sputnik / Томас Тхайцук Михаилу Рейману с синдромом "бабочки" необходима помощь

"В первый раз семья обратилась в фонд пять лет назад, когда необходимо было вывезти Мишу на обследование в Германии. "Ашана" собрал деньги, его состояние улучшилось, но, к сожалению, в мире еще не нашлось эффективного способа лечения, при его диагнозе можно только поддерживать общее состояние. Мы надеемся, что люди откликнутся, они уже знают Мишу. Надеемся, что и в этот раз никто не останется в стороне", —сказала Джинджолия.

Сегодня Миша приехал в столицу специально, чтобы пообщаться с журналистами. К сожалению, летом мальчик практически не может выходить из дома, раны "оживают" с новой силой.

Для того, чтобы юный геймер жил полноценной жизнью и наконец пошел в школу нужно собрать 500 тысяч рублей.

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Помочь Мише легко — нужно всего лишь отправить СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода#. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".