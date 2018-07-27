Кварчия об изменении пошлины на вывоз ореха: это экспроприация

Член Общественной палаты Абхазии и предприниматель Абессалом Кварчия в интервью на радио Sputnik рассказал о том, как повлияет на производителей изменение пошлины на вывоз ореха за пределы республики.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Установление новых пошлин на вывоз ореха — это экспроприация, сказал в интервью Sputnik руководитель некоммерческого партнерства "Крепкий орешек" Абесалом Кварчия.

"В прошлом году было принято решение о том, чтобы снизить размер пошлины при вывозе ореха в Россию, она составила 1 рубль в скорлупе и 2 рубля — очищенный, а на границе по реке Ингур пошлина тогда осталась прежней, 10 и 15 рублей соответственно. Сейчас пошлина стала единой, ее уровняли, подняв на вывоз ореха в Россию. Производитель должен знать о подобном заранее, а не когда уже приложены большие усилия на получение урожая. Если бы я знал о том, что пошлина в Россию увеличится, то не прилагал бы таких усилий, орех итак испорченный в этом году", — подчеркнул Кварчия.

На рынке орех сегодня стоит 50 рублей за килограмм, и продавать его по новой пошлине становится не выгодным для производителя с учетом дополнительных трат, связанных с транспортировкой и другими расходами, рассказал предприниматель.

"В основном орех производят в Восточной Абхазии, люди планируют свои расходы на жизнь в зависимости от продажи этой продукции. У многих другого источника дохода пока нет. Я объездил села, посмотрел на состояние ореха, и везде он болеет", — подчеркнул он.

Предприниматель рассказал, что в Абхазии распространены пять видов заболеваний ореха.

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"Нам нужна поддержка, для меня удивительно, то обстоятельство, что вопрос поднятия пошлины вообще возник", — заметил Кварчия.

По его словам, многие производители ореха ориентированы именно на российский рынок, поэтому повышение пошлины на экспорт в Россию негативно скажется на производителях.

"О какой пошлине идет речь, когда люди не смогут возместить и половины своих затрат. Для того, чтобы продать орех, нужно проделать большую работу, необходимо лечить деревья, удобрять, косить орешники, собрать урожай. С учетом всех затрат, если производитель продаст орех ниже 80 рублей за килограмм, то никакой выгоды он не будет иметь", — пояснил предприниматель.

Абессалом Кварчия отметил, что в Очамчырском районе основная часть ореха испорчена.

"Я думаю, что уцелело менее 10 процентов урожая, для того, чтобы найти один целый орех, нужно разбить десять. Для того чтобы получить 10 килограммов ореха нужно собрать сто, на это придется потратить три тысячи рублей, при продаже 10 килограммов ореха, можно заработать 500 рублей, теперь подумайте, стоит производить орех?" — задался он вопросом.

Кварчия считает, что при повышении пошлины на вывоз ореха в Россию необходимо было учесть плачевное состояние отрасли в этом году.

На заседании Кабинета Министров Абхазии 26 июля проголосовал за изменение пошлины на вывоз ореха. Члены Кабмина утвердили размер пошлины — 5 рублей за килограмм ореха в скорлупе и 10 рублей за килограмм очищенного.

Представил проект постановления руководитель аппарата Кабинета Министров Абхазии Давид Сангулия. Ранее, при вывозе ореха в Грузию цена составляла 10 рублей за килограмм ореха в скорлупе и 15 – за очищенный, при экспорте в Россию – 1 рубль за килограмм ореха в скорлупе и 2 рубля – очищенный.

Сангулия пояснил, что такая мера была предпринята для того, чтобы переориентировать сельхозпроизводителя экспортировать продукцию в Россию, но положительного эффекта это не принесло, то есть в Россию экспорт не увеличился.

Согласно решению Кабинета Министров, теперь вывозная пошлина стала единой вне зависимости в какую страну экспортируется орех.