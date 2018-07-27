Хаджимба посетил разводящие водопроводные сети в Дранде

СУХУХ, 27 июл – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 27 июля посетил разводящие водопроводные сети в селе Дранда, построенные в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Строптивые" реки и не только: Рауль Хаджимба посетил Гулрыпшский район

Глава государства осмотрел водозаборное сооружение, введенное в эксплуатацию, а также встретился с жителями села. Жители высказали слова благодарности президенту.

"У нас 25 лет не было воды, а сейчас у меня есть кран, идет вода, — замечательно. Можно даже и пить эту воду. Спасибо огромное", — сказала жительница Дранды Эмма Шакая.

Президент отметил, что говорить слова благодарности не нужно.

"Не нужно говорить "спасибо". Это задача государства", — подчеркнул Глава государства.

Генеральный директор ГК "Апсныргылара" Темур Ткебучава рассказал о характеристиках объекта.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Водовод в Дранде

"Данный объект – переходящий, работа была начата в 2017 году. Сегодня мы можем говорить о том, что он завершен. Цена контракта – 10 миллионов рублей, нами уложено 13 километров труб, проектная возможность подключения – 320 домовладений. Мы восстановили скважину, глубина ее 175 метров. Она была вся заиленная, пришлось приложить немало усилий, чтобы ее восстановить. Есть здесь и собственная подстанция, то есть объект полностью готов", — сказал Темур Ткебучава.

© Фото : Водовод в Дранде

По его словам, все необходимые анализы воды произведены и вода по качеству соответствует всем необходимым нормам. Работы проводились СМУ-4 (Строительно-монтажное управление) Государственной компании "Абхазстрой".