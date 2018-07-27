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Отдел этнографии абхазского государственного музея

Криминогенная обстановка и сельхозпроизводство: как будут выбирать лучшее село года

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия утвердил Распоряжение о проведении конкурса "Лучшее село года" 24 июля 2018 года.

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Рабочая комиссия по проведению конкурса "Лучшее село года" провела первое совещание по разработке критерий выбора призеров и созданию районных комиссий, сообщил в интервью радио Sputnik вице-премьер Абхазии Даур Аршба.

"Сегодня у нас было первое заседание, где мы разработали план действия. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапа в районах будут созданы отдельные комиссии, которые выберут два села от каждого района для участия в конкурсе. Таким образом, 14 сел будут представлять свои районы в республиканском конкурсе", — рассказа Аршба.

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Основными критериями выбора победителя станет санитарное состояние села, наличие и состояние детских и спортивных площадок, мест общественного отдыха,  состояние историко-культурных объектов, туристических мест, достижения жителей в спорте, науке и культуре, криминогенная обстановка, развитие сельского хозяйства и объемы производства продукции в селе.

По словам вице-премьера, призовое место будет лишь одно, но комиссия еще не установила награду за лучший результат.

"Мы еще это обсуждаем. У членов комиссии разные предложения. Возможно, это будет сельхозтехника, возможно, какой-то экономический проект для развития села, варианты предлагаются разные", — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что основной целью проекта является привлечение населения к общественной жизни и социальным проблемам.

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"Мы хотим, чтобы население Абхазии приняло участие в общественной жизни. Помимо этого, необходимо, чтобы исторические и культурные объекты в селах выглядели соответствующе, чтобы было улучшено их состояние. Изменение духовного и морального настроения населения – вот цель данного конкурса", — прокомментировал Аршба.

Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются в районной конкурсной комиссии с 1 по 31 августа. Подведение итогов планируется предварительно к 10 октября, однако члены комиссии рассматривают и другие временные рамки

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"Есть также предложения, чтобы подвести итоги конкурса к концу текущего года, когда будут подведены итоги всех проектов. После обсуждения всех тонкостей с представителями районных комитетов мы с помощью СМИ сообщим о всех правилах конкурса", — рассказал вице-премьер.

Участвовать в конкурсе имеют право все сельские населенные пункты Абхазии.




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