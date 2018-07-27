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Рабочая поездка президента Рауля Хаджимба в Очамчиру

Президент представил коллективу и.о. главы Очамчырского района

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба 26 июля подписал Указ о назначении исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района Гиви Допуа.

СУХУХ, 27 июл – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 27 июля представил коллективу исполняющего обязанности Главы Администрации Очамчырского района Гиви Допуа. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

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"Согласно поданному заявлению предыдущий Глава района освобожден от должности. Это связано с состоянием его здоровья, но я уверен, что Хрипс Джопуа еще будет полезен своей стране. Вчера, проведя соответствующие обсуждения и посчитав, что он принесет пользу району, я подписал Указ о назначении исполняющим обязанности Главы Администрации Очамчырского района Гиви Допуа", — сказал президент.

Хаджимба добавил, что Гиви Допуа продемонстрировал хорошие результаты на предыдущих местах работы. 

"Уверен, что вы поддержите его. В районе сделано немало, но предстоит сделать намного больше. Поэтому нам необходимо всем вместе сплоченно работать", — отметил глава государства.

Очамчыра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент назначил и.о. главы Очамчырского района

Хрипс Джопуа подвел основные итоги работы на должности главы Очамчырского района.

"C каждым годом не на много, но нам удавалось увеличивать бюджет. Отрадным событием стал ремонт автодороги между Очамчырой и Сухумом. Были покрыты асфальтом дороги в нескольких селах. Не может не радовать работа по ремонту и укладке водопровода. Вам хорошо известно, что в селе Мыку не было воды с послевоенных времен. Это было серьезной проблемой. Сегодня там в каждом доме из крана идет вода. Близится к завершению работа по водоснабжению села Члоу. В Тхине идет строительство двухэтажной школы по современным стандартам на 140 учеников, восстанавливается школа в селе Ачгуара. Строится детский сад в городе Очамчыра. Идут работы по строительству Мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии годов. Он будет открыт к 25-летию Победы", — сказал, в частности, Хрипс Джопуа.

Он отметил значительной вклад Гиви Допуа в репатриацию соотечественников в Республику Абхазия. Хрипс Джопуа пожелал ему успехов на посту Главы районной Администрации.

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Гиви Допуа поблагодарил руководство за доверие.

"Хрипс Радионович рассказал об уже проделанной работе, но нам предстоит сделать еще многое. Пройдя через войну, мы сможем преодолеть все. Нам нужно вместе работать плечом к плечу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем решить вопросы, стоящие перед нами", — сказал Гиви Допуа.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 26 июля подписал Указ о назначении исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района Гиви Допуа.

Гиви Допуа — участник Отечественной войны народа Абхазии.

В разные годы занимал должности заместителя, а затем Председателя Комитета по репатриации. Женат, отец троих детей.




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