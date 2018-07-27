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27 июля 1993 года: жители Сухума сдают бутылки, чтобы купить хлеб

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (346)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

27 июля 1993 года.

"Появился, о Божье чудо, хлеб! Авось теперь не протяну ноги. Пока! Утром жена Жоры Х. – Валя – принесла батон хлеба. Потом я вышла к "Колосу" и, выстояв очередь, взяла два батона (больше не давали). Теперь надо его караулить и по ночам, и по утрам. Пока не исчез опять. Я же уже месяц живу без хлеба. Одновременно и  ведра мои стояли в очереди на горе к водному источнику. Вот так, одна беготня: хлеб (хоть бы и был), дрова, вода, продукты, пенсия… Бутылки надо сдать – денег мало у меня. Света все нет.

В очереди слышала, что абхазцы ночью сильно обстреляли район Келасури, сельхоз институт. А что там за ним? Кажется, и село Мерхеули, а потом Маджара. Это уже Гулрыпшский район. Значит, решили обойти Сухум с севера, взять город в клещи, c выходом лишь к морю. Соединиться с Очамчырским и Ткуарчалским фронтами. Но на их пути лежит Абхазская Сванетия. Обойти ее сверху сложно, а если ниже, то сваны могут ударить в тыл абхазцам… Интересно, у кого в руках объездная дорога. Это важная стратегическая линия. Дорога – это всё.

Джаба Иоселиани, по их газете, принимал участие в обезвреживании абхазского десанта в районе Очамчира. На его совести, от его руки, есть погибшие абхазские парни. И это профессор, гуманитарий, ученый… А не разбойник ли или предводитель их? Хорош гуманитарий! И он хочет мира с абхазцами. Какого?

Господи, нам бы дождаться конца войны. Не верю, что настанут мирные времена без стрельбы и без голода".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (346)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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