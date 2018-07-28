28 июля 1993 года: действует режим прекращения огня

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии".

"Подписанное в Сочи 27 июля "Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением", предусматривало, что участвующие в конфликте стороны с 12. 00 часов 28 июля 1993 года возвращаются к строгому соблюдению режима прекращения огня и неприменения силы друг против друга в зоне конфликта. Он был установлен на 20 мая. Запрещается какое-либо боевое применение авиации, артиллерии, плавучих средств, любой военной техники и оружия", – пишет Авидзба в своей книге.

С 29 июля 1993 года начинают функционировать грузино-абхазо-российские временные контрольные группы, персональный состав которых согласован сторонами.

"Каждая сторона в конфликте обязуется принимать незамедлительные, эффективные меры по пресечению любого нарушения ее формированиями режима прекращения огня, зафиксированного контрольными группами, оперативно реагировать на рекомендации и предложения контрольных групп. До 5 августа 1993 года формируется Объединенная комиссия по урегулированию в Абхазии. Стороны считают необходимым приглашение и использование в зоне конфликта международных наблюдателей и миротворческих сил. Начинается поэтапная демилитаризация зоны конфликта. В зону конфликта незамедлительно вводятся международные наблюдатели и в течение 10-15 дней со дня прекращения огня с территории Абхазии будут выведены вооруженные формирования Республики Грузия. В эти же сроки расформировываются и выводятся из Абхазии вооруженные формирования, группы и лица, находящиеся в зоне конфликта. Для охраны магистральных путей, важных объектов в соответствии с Итоговым документом Московской встречи 3 сентября 1992 года в зоне конфликта из местного населения формируются подразделения внутренних войск грузинской стороны, которые будут находиться на казарменном положении. Впоследствии это подразделение вместе с нижеупомянутым полком внутренних войск войдет в состав полинациональных внутренних войск Абхазии. Вооруженные формирования абхазской стороны сводятся в полк внутренних войск, который переходит на казарменное положение и выполняет до полномасштабного урегулирования свойственные внутренним войскам функции (охрана магистральных путей, важных объектов). Все вышеуказанные действия осуществляются под наблюдением Объединенной комиссии. По рекам Гумиста, Псоу, Ингур выставляются международные наблюдатели. Сразу после прекращения огня для поддержания общественного порядка в зоне конфликта создается полинациональная милиция, состав и численность которой определяются сторонами. К поддержанию режима прекращения огня и правопорядка привлекаются международные силы, а также, по консультации с ООН, российский воинский контингент, временно расположенный в зоне конфликта. Будут приняты меры для возвращения беженцев в места их постоянного проживания, оказания им помощи. Российские войска, временно находящиеся на территории Абхазии, соблюдают строгий нейтралитет. В соответствии с Итоговым документом Московской встречи 3 сентября 1992 года стороны создадут условия для возобновления нормальной деятельности законных органов власти в Абхазии", – говорится в книге об итогах трехсторонних договоров.

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