29 июля 1993 года: на Гумистинском фронте временное затишье

"Третий день непривычно тихо – молчат пушки. Смешно сказать, но мы привыкли к ним, и даже скучно без них. Шучу, конечно. Они несут разрушения и смерть. Теперь я хожу без опаски к роднику в Ачадара, а по дороге собираю дрова – там их больше, чем в черте города. Ведь ни воды, ни света у нас по прежнему нет. Появился и хлеб, и я, наконец, выстояв многочасовую очередь, набрала его. Не пойму, что происходит. Кончилась война? … А если это просто мирная передышка для набирания новых сил? Ведь известно, что в Тбилиси есть люди, желающие продолжения войны, чтобы окончательно и до конца разделаться с постоянно непокорными абхазцами.

…Грузинская сторона забеспокоилась, видимо, больше всего после того, как абхазцы стали занимать все больше северную часть Абхазии, пытаются встретиться с Восточным своим фронтом и даже заняли села в Гальском районе. Это, наверно, заторопило грузинское правительство с принятием решений выхода, как они всегда подчеркивают, достойного из войны. Достойного для кого…?".

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.