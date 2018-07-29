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29 июля 1993 года: на Гумистинском фронте временное затишье

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (348)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"Третий день непривычно тихо – молчат пушки. Смешно сказать, но мы привыкли к ним, и даже скучно без них. Шучу, конечно. Они несут разрушения и смерть. Теперь я хожу без опаски к роднику в Ачадара, а по дороге собираю дрова – там их больше, чем в черте города. Ведь ни воды, ни света у нас по прежнему нет. Появился и хлеб, и я, наконец, выстояв многочасовую очередь, набрала его. Не пойму, что происходит. Кончилась война? … А если это просто мирная передышка для набирания новых сил? Ведь известно, что в Тбилиси есть люди, желающие продолжения войны, чтобы окончательно и до конца разделаться с постоянно непокорными абхазцами.

…Грузинская сторона забеспокоилась, видимо, больше  всего после того, как абхазцы стали занимать все больше северную часть Абхазии, пытаются встретиться с Восточным своим фронтом и даже заняли села в Гальском районе. Это, наверно, заторопило грузинское правительство с принятием решений выхода, как они всегда подчеркивают, достойного из войны. Достойного для кого…?".

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (348)



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