Концерт поп-звезды и благотворительность: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 30 июля по 5 августа.

Абхазская государственная филармония

Зрители Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 30-31 июля в 19:00 смогут посмотреть концерт популярного российского Алексея Чумакова.

2 августа в 18:00 пройдет концерт детской студии при ансамбле "Кавказ" и детской студии из города Альметьевска "Алматем".

Абхазский драматический театр

В Абхазском драматическом театре 1 августа в 19:00 покажут спектакль "Пешком".

3 августа в 19:00 состоится показ спектакля "Носороги" французского драматурга румынского происхождения Эжена Ионеско. Режиссер-постановщик Мадина Аргун. Это абсурдная история о том, как люди внезапно по неясным причинам превращаются в носорогов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Остаться человеком: премьера "Носорогов" в Абхазском драмтеатре

РУСДРАМ

30 и 31 июля в 19:00 на сцене РУСДРАМа пройдет показ спектакля "Клинический случай" по пьесе комедиографа Рэя Куни в постановке мастера комедийного жанра, режиссера-постановщика спектакля "Примадонны" Сергея Ефремова.

3 августа в 19:00 покажут спектакль "Ревизор". Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N: смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.

4 августа в 19:00 состоится показ спектакля "Братец Кролик и Братец Лис" "Веселый ковбойский балаган" — так описывают режиссеры сказочный вестерн. Вечная вражда Кролика и Лиса, хитроумные ловушки и увлекательные приключения героев отвлекут ваших детей от гаджетов.

Пицунда

4 августа в 17:00 состоится концерт "Шедевры мировой классики" в Пицундском храме. В программе: органная, инструментальная, вокальная музыка западно-европейских, русских и абхазских композиторов

Молодежный театр

2 августа в 19:00 состоится благотворительный спектакль "Абхазы мы, абхазы" для подопечных благотворительного фонда "Киараз".