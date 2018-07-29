Концерт поп-звезды и благотворительность: культурные события Абхазии на неделю

Афиша культурных событий с 30 июля по 5 августа.
Абхазская государственная филармония
Зрители Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба 30-31 июля в 19:00 смогут посмотреть концерт популярного российского Алексея Чумакова.
2 августа в 18:00 пройдет концерт детской студии при ансамбле "Кавказ" и детской студии из города Альметьевска "Алматем".
Абхазский драматический театр
В Абхазском драматическом театре 1 августа в 19:00 покажут спектакль "Пешком".
3 августа в 19:00 состоится показ спектакля "Носороги" французского драматурга румынского происхождения Эжена Ионеско. Режиссер-постановщик Мадина Аргун. Это абсурдная история о том, как люди внезапно по неясным причинам превращаются в носорогов.
РУСДРАМ
30 и 31 июля в 19:00 на сцене РУСДРАМа пройдет показ спектакля "Клинический случай" по пьесе комедиографа Рэя Куни в постановке мастера комедийного жанра, режиссера-постановщика спектакля "Примадонны" Сергея Ефремова.
3 августа в 19:00 покажут спектакль "Ревизор". Действие начинается с современной классической музыки в исполнении "Терем-квартета". Занавес сворачивается, на сцене за огромным столом на полсцены на высоких стульях стоят чиновники города N: смотритель училищ (Кирилл Шишкин), судья (Люпчо Спасов), попечитель богоугодных заведений (Дмитрий Щукин). Их идиллию ничегонеделания нарушает громогласный голос городничего (Джамбул Жордания), который буквально влетает на сцену с "пренеприятнейшим известием" о прибытии ревизора.
4 августа в 19:00 состоится показ спектакля "Братец Кролик и Братец Лис" "Веселый ковбойский балаган" — так описывают режиссеры сказочный вестерн. Вечная вражда Кролика и Лиса, хитроумные ловушки и увлекательные приключения героев отвлекут ваших детей от гаджетов.
Пицунда
4 августа в 17:00 состоится концерт "Шедевры мировой классики" в Пицундском храме. В программе: органная, инструментальная, вокальная музыка западно-европейских, русских и абхазских композиторов
Молодежный театр
2 августа в 19:00 состоится благотворительный спектакль "Абхазы мы, абхазы" для подопечных благотворительного фонда "Киараз".