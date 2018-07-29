Президент Абхазии наградил Тараса Шамба орденом "Ахьдз-Апша" I степени

СУХУМ, 29 июл — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил орденом "Ахьдз-Апша" I степени Тараса Шамба в день 80-летия "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд". Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Абхазия.

"Ваша энергия, принципиальность, богатый жизненный опыт и преданность делу снискали Вам непоколебимый авторитет и уважение. Ваш профессионализм, опыт, любовь к науке и истории своего народа говорят о Вас, как о человеке, для которого служение Родине и своему народу стало призванием и делом всей жизни", — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что Тарас Шамба внес огромный вклад в становление абхазской государственности, развитие как абхазской, так и российской системы образования, повышение ее уровня и качества.

Президент пожелал юбиляру крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия.

Тарас Миронович Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.