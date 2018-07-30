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30 июля 1993 года: к Гумисте едут грузинские танки

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (349)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме.

"Третий день не стреляют. Война кончилась? – задается вопросом пенсионерка. – Это как сказать. Мне чего-то тревожно на душе. Собирая дрова по дороге в Ачадару, вижу еще больше гвардейцев зачастивших на позиции и идущих туда и оттуда".

По ее словам, к Гумисте едут танки с уже новыми "грузинскими шелковыми флагами", развевающимися на носу бронемашин.

"Все это так подчеркнуто вызывающе. Соседка, придя из города, рассказала, что по нему снуют туда-сюда танки с вздернутыми вверх дулами. Мингрелия воинственно бряцает оружием (до сих пор она молчала, видимо, Звиад дал указания новые), сами мегрелы города ходят с тревожными и обеспокоенными лицами. Еще бы! Бряцанье оружием до добра не доводит. На месте второй школы в городе, говорят, зияет дыра огромная", – пишет Тарнава в дневнике.

Она жалуется, что даже коробок спичек стоит сто купонов. Цены с каждым днем все выше и выше.

"Каждый день ищу дрова и воду, и часто хожу в Ачадару, пока тихо. Там лучше вода в роднике и больше дров. Ходила и сегодня. Ежедневно похоронные процессии на машине оттуда на кладбище Лечкопа. В любое время дня. Ребята на позиции все идут, идут, идут. В форме и без нее, но с автоматами. Их стало еще больше в период затишья. Хоронят много, а все равно идут. Значит, воинственность не иссякает. Огромный ущерб нанесен природе города. Могучие исполины – эвкалипты, долгожители города, так хрупки. Снарядами срезаны ветви, и даже толстые стволы. Прямо измочалены снарядами и их осколками. Гибли зимой от мокрого снега, валились прямо с корнем на тротуары, снаряды довершили их гибель. А теперь и люди топорами обтесывают толстую кору у стволов внизу на дрова, не довольствуясь тонкой корой с ветвей, которую сбрасывает сам эвкалипт", – жалуется пенсионерка.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (349)



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