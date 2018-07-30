Happy end: приключения камерунца в Абхазии

Чем закончилась история камерунца Стефана, оставшегося без документов и денег в Абхазии, кто пришел на помощь иностранцу и какие абхазские блюда ему полюбились, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Информация о том, что у камерунского туриста в Абхазии украли документы и деньги была опубликована в социальной сети Facebook. Камерунец Стефан учится в Москве. Он приехал в Абхазию отдохнуть 27 июля, и в первый же день своего знакомства с республикой с ним произошла неприятная ситуация.

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Ни с чем в чужой стране

Стефан снял жилье на 20 дней в Сухуме, и в первый же день решил посетить парк, расположенный на территории санатория МВО. Позже недалеко от МВО его и нашли местные ребята, растерянного и не знающего, что делать: кто-то украл его сумку, в которой лежали все документы, банковские карты и наличные деньги.

"Вечером мы гуляли с друзьями, и с одним из моих друзей вышли на улицу из кафе, где встретили Стефана. Увидев перед собой представителя Африки, решили вспомнить английский язык, который мы когда-то изучали. Начали спрашивать его, откуда он приехал в Абхазию и так далее. У него в тот момент было очень странное выражение лица, стали расспрашивать, что случилось, и он рассказал, как оказался без документов и денег", — поделился Леван, один из молодых людей, нашедших Стефана.

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Камерунец рассказал, что его ограбили, пока он сидел в парке. "У него не было сим-карты и он сидел на парапете рядом с кафе на территории санатория МВО, ловил Wi-Fi. Пока он сидел на парапете, кто-то со стороны берега вытянул у него сумку, в которой лежали документы, банковские карты и наличные деньги", — продолжал рассказ Леван.

Осознав, что гость, приехавший в Абхазию, попал в непростую ситуацию, молодые люди сразу же решили помочь ему.

"К сожалению, мы не смогли найти паспорт и другие документы, надеялись, что их кто-то выбросил и обошли парк. Мы ко многим людям подошли, попросили помощи, чтобы они посодействовали в поиске документов", — сказал молодой человек.

По словам Левана, ребята дали немного денег и продуктов Стефану, отправили его на Турбазу, где он снимал комнату, пообещав с утра приехать с сим-картой и придумать, что делать дальше.

Приехав на утро по адресу, где Стефан снимал жилье, Леван с другом его не обнаружили.

"Позвали хозяйку, она сказала, что в шесть часов утра ему вернула все деньги, которые он заплатил за 20 дней, сказала, что ей не нужны проблемы подобного рода и попросила освободить комнату. Мы с другом удивились, были шокированы, потому, что не знали где его искать", — заметил он.

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Спустя некоторое время друзья решили вернуться на то место, где встретили камерунца.

"Он там и сидел после того, как снова обошел весь парк в надежде найти сумку, но ничего не нашел", — отметил молодой человек.

Ест руками как абхазы

Леван решил не оставлять гостя Абхазии и повез его к себе домой, где мать накрыла стол. Абхазская пища пришлась по вкусу Стефану и он с удовольствием угощался, рассказывает Леван.

"Мы показали ему что такое абыста (мамалыга), акуд (фасоль), ему очень понравились хачапуры и домашние компоты, он с большим наслаждением их ел. Интересно, что он ел руками, объяснив это тем, что в Камеруне, откуда он родом, тоже едят руками", — сказал он.

В семье пытались отвлечь гостя от неприятной ситуации, которая с ним произошла.

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"Моя мама выложила пост в Facebook и очень многие люди откликнулись, люди предлагали свою помощь, предлагали кров, деньги и по сей день звонят, узнают как он. Затем мы его заселили на территории ПВО, нам очень помогли и предоставили комнату для него бесплатно и кормят его там три раза в день тоже бесплатно", — отметил Леван.

29 июля Левану позвонили из милиции и сообщили, что найдены документы Стефана, после чего молодой человек с братом забрали паспорт и поехали обрадовать непутевого камерунца. Однако в ПВО его не нашли.

"Мы стали беспокоиться, подумали, что он на пляже, который расположен рядом с гостиницей, поискали, но найти не смогли. Выяснилось, что информацией в Facebook заинтересовались в милиции, провели собственное расследование. Стефан был в УВД, я за ним поехал, и забрал его откуда", — подчеркнул он.

Когда Стефану дали паспорт, он был очень рад, сообщил Леван. "Когда мы с ним впервые увиделись он был скован, теперь, он более раскрепощен, стал улыбаться", — сказал он.

Немаловажно, что представление об Абхазии у иностранца, испортившееся в первый же день его прибытия в республику, изменилось после того, как столько людей пришли на помощь ему и не оставили наедине с проблемой, заметил Леван. После происшествия Стефан решил продолжить свой отдых в Абхазии.