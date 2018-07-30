Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в первой половине недели на территории Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, без осадков.
Во второй же половине недели будет облачная погода с прояснениями, временами сильный дождь с грозой.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +20 ˚С, днем поднимется до +32˚С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды от умеренного поднимется до значительного, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90 %.