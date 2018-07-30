Прогноз погоды в Абхазии на неделю

На территории Абхазии в первой половине недели будет стоять термический циклон, во второй половине недели погода изменится и республика окажется во власти холодного воздуха с северо-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 30 июл – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в первой половине недели на территории Абхазии ожидается переменная облачность, жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, без осадков.

Во второй же половине недели будет облачная погода с прояснениями, временами сильный дождь с грозой.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +20 ˚С, днем поднимется до +32˚С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды от умеренного поднимется до значительного, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.