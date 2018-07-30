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Пропавшего туриста из России видели на СухумГЭС

Три района Абхазии обесточены из-за повреждения линии

CC0 / 41330
В Абхазии
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Специалисты РУП "Черноморэнерго" работают над устранением повреждений.

СУХУМ, 30 июл — Sputnik. Галский, Очамчырский и Гулрыпшский районы обесточены из-за повреждения линии "Эгриси-1", одна из двух линий, обеспечивающих связь между "Ингур ГЭС" и перепадной ГЭС- 1, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Сейчас специалисты РУП "Черноморэнерго" работают над устранением повреждений. На место аварии также выехало руководство РУП "Черноморэнерго".

Ранее 24 мая Очамчырский, Галский и Гулрыпшский район были обесточены в результате аварии на ИнгурГЭС, последствия аварии ликвидировали через три дня. Энергоснабжение Абхазии на время аварии осуществлялось Перепадной ГЭС — 1 и по ВЛ —220 кВ "Псоу" с учетом собственных нужд ИнгурГЭС.

ИнгурГЭС, крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция мощностью 1300 МВт, была введена в эксплуатацию в 1978 году. Ее генераторы расположены на территории Абхазии, а арочная плотина — на грузинской стороне. Плановые ремонтные работы на гидроэлектростанции должны проводиться раз в пять лет. Однако ГЭС не ремонтировали с 2006 года — тогда гидроэлектростанция приостановила выработку электроэнергии на два месяца.




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