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Владислав Ардзинба

31 июля 1993 года: Ардзинба встретился с личным представителем генсека ООН

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (350)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба встретился с личным представителем генерального секретаря ООН Эдвардом Брунерром в Сочи 31 июля. На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией Соглашения о прекращении войны в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением.

"Владислав Ардзинба подчеркнул необходимость активных действий со стороны ООН, в первую очередь оперативного решения вопросов, связанных с направлением в Абхазию наблюдателей ООН и миротворческих сил. Он заверил личного представителя Генерального секретаря в том, что абхазская сторона строго и неукоснительно соблюдает все пункты Соглашения о прекращении войны в Абхазии. При этом Ардзинба заявил, что если с грузинской стороны будет допущено невыполнение Соглашения и в особенности его основных положений – вывод грузинских войск и восстановления законных органов власти Абхазии, то в этом случае ответственность за дальнейшее развитие событий целиком и полностью ляжет на грузинскую сторону", – сообщает газета "Республика Абхазия".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (350)



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