31 июля 1993 года: Ардзинба встретился с личным представителем генсека ООН

Председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба встретился с личным представителем генерального секретаря ООН Эдвардом Брунерром в Сочи 31 июля. На встрече обсуждались вопросы, связанные с реализацией Соглашения о прекращении войны в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением.

"Владислав Ардзинба подчеркнул необходимость активных действий со стороны ООН, в первую очередь оперативного решения вопросов, связанных с направлением в Абхазию наблюдателей ООН и миротворческих сил. Он заверил личного представителя Генерального секретаря в том, что абхазская сторона строго и неукоснительно соблюдает все пункты Соглашения о прекращении войны в Абхазии. При этом Ардзинба заявил, что если с грузинской стороны будет допущено невыполнение Соглашения и в особенности его основных положений – вывод грузинских войск и восстановления законных органов власти Абхазии, то в этом случае ответственность за дальнейшее развитие событий целиком и полностью ляжет на грузинскую сторону", – сообщает газета "Республика Абхазия".

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