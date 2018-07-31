Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 августа

В среду, погоду Абхазии формирует теплый сектор южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 31 июл – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду 1 августа в республике будет переменная облачность, ночью и в течения дня, преимущественно без осадков. Однако поздно вечером, из-за незначительной смены теплых воздушных масс на относительно холодные, местами возможен дождь.

Атмосферное давление – пониженное, 756 миллиметров ртутного столба.

Ветер – умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +21˚С, днем воздух прогреется до +32°С

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды – слабое и умеренное, силой в один, два балла.

Относительная влажность воздуха, 70-90 %.