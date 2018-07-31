Благотворительный спектакль для ветеранов войны народа Абхазии состоится 2 августа

СУХУМ, 31 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Благотворительный спектакль молодежного театра "Абхазы мы, абхазы" пройдет 2 августа 19:00 в Абхазском государственном театре драмы имени Самсона Чанба, сказала в интервью Sputnik руководитель проекта "Итабуп Аиааиразы" Тамила Соломко.

© Sputnik Амра Амичба Благотворительная акция "Итабуп Аиааиразы" началась в Абхазии

"Мы проводим это мероприятие для общественной кампании "Итабуп Аиааиразы". В "Киаразе" есть подопечные, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, это десять семей, которым мы будем в дальнейшем помогать. Собранные средства будут перечислены на расчетный счет благотворительной организации "Киараз", мы будем улучшать жизненный условия ветеранов", — подчеркнула Соломко.

Благотворительный спектакль для ветеранов проводится уже во второй раз, первый прошел в конце мая этого года, на котором было собрано 226 тысяч рублей, заметила она.

"Сейчас такую возможность нам предоставил молодежный театр, и надеемся на успех. Подопечных ветеранов организации "Киараз" намного больше, чем десять семей, но мы понимаем, что мы не сможем помочь каждому. У нас есть определенные критерии, под которые попали эти семьи, то есть они обязательно должны быть многодетными, ветераны должны иметь награды, кроме того, это инвалиды. Это люди, которые физически не способны себя содержать", — сказала руководитель проекта "Итабуп Аиааиразы".

Благотворительный аукцион "Итабуп Аиааиразы" состоялся в Сухуме>>

Тамила Соломко призвала жителей Абхазии принять участие в благотворительном спектакле.

"Конечно же, хотелось бы, чтобы люди приняли участие в данном мероприятии, потому что нужно сказать спасибо ветеранам за то, что имеем на сегодняшний день. Если у нас есть какие-то идеи, они ничего не стоят если нет людей, которые поддерживают их", — отметила она.

Поэтому, очень важно, чтобы поддерживающих благотворительность в Абхазии было как можно больше, заметила Соломко, для того, чтобы помочь люди не нужно иметь миллионы, каждый рубль направленный на благое дело очень важен, подытожила она.