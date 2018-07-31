Культурные сезоны, театры и музеи: состоялась пресс-конференция с Минкультом Абхазии

О том, как развиваются российско-абхазские культурные сезоны, как меняется атмосфера в Абхазском драмтеатре и почему музеи должны стать частью туристической программы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пресс-конференция с руководством Министерства культуры Абхазии 31 июля началась с вопроса о российско-абхазских культурных сезонах. В 2018 году исполняется десять лет культурному взаимодействию двух стран. Как отметила министр Эльвира Арсалия, в течение этого времени было проведено много важных событий и с каждым разом сезоны набирают все большие обороты.

"Стоит отметить, что в 2016 году мы расширили культурные сезоны за счет подписания программы. К 10-летию культурных сезонов стояла задача более расширено провести сезон. Сезон открылся в этом году в апреле в Московском доме музыки выступлением коллектива абхазской народной песни и танца. Также прошла очень значимая для нас конференция, посвященная охране памятников культуры. В этом году был поднят очень интересный вопрос. Батал Самсонович вместе с коллегами обсуждали значение геоинформационной системы в сохранении культурных памятников", – отчиталась министр культуры Эльвира Арсалия.

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Программу сезонов продолжат мероприятия, приуроченные к празднованию 10-летия признания независимости Абхазии Россией. В Абхазском драматическом театре состоится концерт с участием абхазских коллективов, а также хора имени Пятницкого.

"Но нужно сказать, что празднование начинается уже с 22 августа. В первую очередь, хочу отметить, что мы совместно с МИД Абхазии организовываем круглые столы. Тема одного из них – место культуры в международных связях. Также 26 августа в ЦВЗ откроется ретроспективная выставка "10 лет в объективе". Более 100 снимков будут выставлены", – добавила Арсалия.

Время затишья

Журналистов интересовал и вопрос Абхаздрамтеатра, где несколько недель назад был назначен новый руководитель.

"По этому поводу сначала были пресс-конференции. После же ничего не было слышно. Как сейчас там обстановка? Удалось ли решить проблему?" – спросил один из журналистов.

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Министр культуры ответила, что в театре работа продолжается, сейчас определяется вектор развития.

"Вы сказали о том, что ничего не слышно. Как известно, в Абхазский драмтеатр пришел новый руководитель, Нодар Чанба. Он руководитель с более широкими полномочиями: координирует и административную и художественную часть. Наверное, сейчас как раз-таки нужно дать какую-то паузу. Сейчас время затишья для того, чтобы театр через некоторое время заявил о своей работе, о своем репертуаре, о своем дальнейшем развитии, – отметила Арсалия. – Потому что любое учреждение культуры, а театр тем более, имеет свой путь развития".

В пример глава ведомства привела Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера, где несколько лет назад так же был назначен новый руководитель.

"Прошло несколько месяцев, прежде чем был определен какой-то вектор развития. А результаты тех изменений РУСДРАМа мы видим уже сегодня. Там очень хороший репертуар, хорошая работа по части привлечения зрителей. Мы уверены, что в Абхазском театре будет так же. Самое главное – есть диалог со всеми. На мой взгляд, главная миссия руководителя – говорить со всеми и работать со всеми на общий результат. Я могу сказать, что уже определен репертуар на август. Также будут обменные гастроли Адыгейского театра с Абхазским. То есть жизнь театра со всеми нюансами продолжается", – добавила Арсалия.

Музеи в массы

На пресс-конференции отметили важность развития не только театров, но и музеев. В этом направлении, уверена Эльвира Арсалия, нужно выходить на международный уровень.

"И у нас есть замечательная возможность раз в год участвовать в Интермузее, где мы по сути презентуем свои музеи. Музей сегодня меняется. Он из закрытой институции превращается в открытый образовательный, просветительский и интерактивный центр. Очень часто сегодня о музее говорят за пределами самого музея с помощью каких-то маршрутов, квестов, программ. Потому что зритель меняется, – считает министр культуры. – Когда мы сегодня об этом говорим, складывается ощущение, что мы стираем основные функции музея. Но это не так. Основные функции музея – хранение, систематизация и исследование. Они как правило, остаются".

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По мнению Эльвиры Арсалия, главные музеи Абхазии нужно сделать обязательными туристическими маршрутами.

"Это не только выживание музеев за этот счет. Но это важная идеологическая часть. Человек, который приезжает в нашу страну может узнать историю и культуру Абхазии за один-два часа в Музее боевой славы или же в Государственном музее. Поэтому, мне кажется, это должно быть частью большой государственной программы", – объяснила она.

Как сохранить памятники?

На пресс-конференции также затронули и вопрос сохранения объектов историко-культурного наследия. Замминистра культуры Батал Кобахия уверил журналистов, что в Абхазии ежедневно разрушаются значимые объекты культуры.

Несмотря на то, что правоохранительные органы сотрудничают с Министерством культуры и расследуют факты вандализма, сегодня, по словам Кобахия, необходимо совершенствовать законодательную систему.

"Есть районные отделы культуры, которые нам не подчиняются согласно закону "О местных органах". Его нужно очень детально реформировать, — считает Кобахия. — В соответствии с законом, когда выделяются земельные участки республиканского значения, они обсуждаются в Кабинете министров. Мы же проверяем, являются ли они местом археологических исследований. Но сегодня всего лишь пять процентов земли проверяется. Все остальные земельные вопросы решаются на уровне местных органов. Я писал президенту, писал в прокуратуру, писал в суды, что необходимо систематизировать данную ситуацию".

По словам Кобахия, Министерству культуры удалось добиться того, чтобы уже в этом году при районных администрациях открылись отделы по охране культурного наследия.

"И фактически они должны нести ответственность за нарушения, но чтобы они несли ответственность, нужно прописать этот пункт в законе. Я понимаю, что в этой стране есть проблемы с исполнением законов. Но, если у меня есть закон какой-нибудь, то я его использую в полной мере. Мы выиграли ряд судебных процессов: и административных, и уголовных. И мы выиграли только потому, что у нас было, за что зацепиться. Нам нужно менять законы кардинально", – добавил он.

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Батал Кобахия считает, что в закон "Об особо охраняемых природных территориях", который был принят Кабинетом министров несколько лет назад, необходимо вносить поправки.

"Речь, в первую очередь, идет о вопросе приватизации историко-культурного наследия. Мы изучили ситуацию за 25 лет. Закон сегодня запрещает приватизировать любой объект историко-культурного наследия. Но практически 60 процентов гражданской архитектуры конца XIX – начала ХХ века, минуя закон, приватизированы. Каждый раз, когда к нам обращаются с вопросом, можно ли приватизировать, мы пишем одно и то же: "В соответствии с законом, приватизация не разрешается". Вообще лучше, чтобы они приватизировались, но официально, прозрачно, чтобы был тендер, чтобы было понятно, какие суммы, куда идут — в республиканскую казну или в местные органы. Зато у арендаторов были бы четкие обременения", – поделился мнением Кобахия.

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Замминистра культуры считает, важно давать преференции добросовестным пользователям, которые берут объекты историко-архитектурного наследия в руинированном состоянии и вынуждены вкладывать много денег на их восстановление.

"Вот мы хотим взять за основу международный опыт, когда те деньги, которые идут на реставрацию объекта охраны, учитываются при оплате аренды. Тогда любой арендатор с удовольствием будет вкладывать деньги на восстановление. Почему я сегодня об этом говорю? Сегодня государство не имеет таких денег, чтобы реставрировать памятники. Надо сделать так, чтобы памятники сами себя кормили", – объяснил замминистра культуры.

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Батал Кобахия добавил, что в Парламенте рассмотрят и вопрос о создании государственного фонда, куда арендаторы объектов культурного наследия вкладывали бы денежные средства, которые затем пойдут на восстановление этих же культурных объектов. Такой вопрос возник из-за того, что многие здания, которые охраняются государством, уже много лет эксплуатируются в туристических целях, однако никак не восстанавливаются.