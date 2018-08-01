Перевозки по "единому" билету в Абхазию и Крым за год выросли на 15 процентов

Продажи "Единого билета" из Сочи в Абхазию начались в апреле 2017 года по аналогии перевозок, которые практикуются в Крыму.

СУХУМ, 1 авг — Sputnik. Перевозки по "единому" билету в Крым, Абхазию и обратно за год выросли на 15%, с начала нынешнего сезона перевезено без малого 225 тысячи пассажиров, сообщает Единая транспортная дирекция (ЕТД).

"С 30 апреля по 30 июля по "единому" билету в Крым и Республику Абхазия и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 224 тысячи 815 пассажиров, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным ЕТД, на период до 30 сентября оформлено 334,3 тысячи «единых» билетов с железнодорожной и 46,4 тысячи с авиационной составляющей.

В этом году цена билета снижена, а также есть удобные для пассажиров нововведения. Воспользоваться услугой можно при путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и на самолете до аэропорта Сочи. Проездной можно оформить на сайте "РЖД" и в авиакассах не раньше, чем за 90 дней до поездки. В летнем расписании будет девять отправлений, в том числе в ночное время.