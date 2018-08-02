От перемены власти репертуар меняется: куда движется Абхазский драмтеатр

О том, к чему приводит творческая эмоциональность, о старых проектах с новым видением, музее в театре и предстоящих премьерах на пресс-конференции в Sputnik рассказало новое руководство Абхазского драматического театра.

Асмат Цвижба, Sputnik

Не утрировать

Пресс-конференция началась с вопроса, волнующего абхазского зрителя и творческую интеллигенцию: "С чем связана столь резкая перемена руководства в театре".

© Sputnik Бадри Есиава Мир в театр: о реформах в абхазском театре рассказали в Минкультуры

По словам Нодара Чанба, никаких серьезных причин для смены руководства не было и не стоит "демонизировать" отношения и людей в театре.

"В любом творческом коллективе приходит время, когда возникают противоречия, разные видения. Люди сцены очень эмоциональны, к счастью, наши взгляды не всегда совпадают, но нужно контролировать свои эмоции. Когда нет контроля, ситуация заходит в тупик и это начинает работать против творчества. В какой-то момент нужно принимать меры и время показало, что меры были правильные, все начали заниматься творчеством – то, чем мы должны заниматься в театре", — объяснил директор театра.

Новые люди – новые проекты

От интриг перешли к делу. Нодар Чанба рассказал о проектах, которые представит театр в следующем сезоне и о том, чем режиссеры будут удивлять зрителя.

Одним из театральных нововведений станет студия миниатюры под руководством актера Романа Сабуа.

"Этот жанр пользовался большим успехом в нашем народе, многие мечтают о возврате жанра на сцену. Теперь мы возродили эту идею и буквально вчера начали работать над ее осуществлением. Этот жанр очень легкий, понятный и лаконичный. Тем самым он легко воспринимается зрителем. Кроме того, жанр позволяет мгновенно реагировать на проблемы реальности", — рассказал руководитель студии.

Проект "Жизнь и театр" продолжает заслуженный артист Абхазии Роман Сабуа>>

Уже с первого августа откроется кастинг в детскую студию Абхазского драматического театра "Нарт". Обучение будет проходить бесплатно, преподаватели – актеры театра, выпускники Санкт-Петербургского института культуры.

"Дети будут обучаться актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Мы принимаем детей от 8 до 16 лет. Занятия будут проходить два раза в неделю, а в конце декабря планируется новогодний отчетный спектакль. Мы планируем набрать в детскую группу около 15 человек и очень здорово, что у нашей молодежи появилась возможность заниматься театральным искусством, о таком стоило только мечтать", — сказал актер, преподаватель детской студии Гудиса Тодуа.

Театр также планирует открытие исторического музея и даже театрального кафе для того, чтобы знакомить зрителей и гостей с историей театра и создать "рабочую" атмосферу для творческой интеллигенции республики.

"Мы хотим, чтобы в музей ходили экскурсионные группы, знакомились с историей театра и с нашей культурой, а в театральном кафе могла бы встречаться наша интеллигенция, чтобы в спокойной обстановке обсуждать творческие проблемы", — считает Чанба.

Спектакли, гастроли, премьеры

88 театральный сезон в Абхазском драматическом театре откроется в сентябре премьерой. Зрителю представят постановку режиссера Мадины Аргун "Гумистинская баллада".

Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера>>

По словам нового руководителя театра, 2019 год презентует зрителю десять новых постановок на разные темы – от исторической постановки "Сария" об истории семьи Нестора Лакоба, до модернизированной "Медеи" от сценариста Дениса Чачхалиа.

А в конце октября театр познакомит зрителей Казани с уже известным абхазской публике спектаклем "Кролики и удавы".

По словам Нодара Чанба, новые проекты руководства направлены на популяризацию театрального искусства в обществе и сохранение абхазской культуры.

"У нашего театра великая история, это единственный профессиональный театр в мире, который "говорит" только на национальном языке. Задача театра — развитие языка, культуры, драматургии страны. Мы хотим сделать наш театр культурным центром Абхазии", — заявил он.

Директор драмтеатра подчеркнул, что все перечисленные проекты служат также для того, чтобы привлечь к творчеству как можно большее количество молодых абхазских актеров.