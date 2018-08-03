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3 августа 1993 года: на Шромском участке фронта зафиксирована редкая стрельба

© Фото : Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (353)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия", 3 августа 1993 год.

"За истекшие сутки на Гумистинском фронте стороны придерживались условий соглашения о прекращении огня. На Шромском участке фронта зафиксирована редкая стрельба из автоматического оружия. Жертв нет. 3 августа, в 11.15 в районе населенного пункта Река противник открыл огонь по позициям наших войск из гранатометов и пулеметов. Пострадавших нет. В 14.25 самолет "СУ–25" ВВС Грузии совершил облет позиций ВС РА на центральном участке фронта. По данным центрального трехстороннего наблюдательного пункта в г. Сухуме, за прошедшие сутки общее положение на фронтах стабильное".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (353)
Теги:
война, 413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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