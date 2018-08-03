Российская военная авиация "заминировала" побережье Абхазии

Военная авиация Южного военного округа произвела у берегов Абхазии условное минирование с помощью вертолетной системы ВС¬М-1.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты с практической отработкой элементов условного минирования, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik . Виталий Тимкив Маневры на Южном Кавказе моделируют ситуацию августа 2008 года

"Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели условное минирование местности до 5 километров и шириной более 100 метров", — сказал он.

Военная авиация Южного военного округа во время учений сбросила противопехотные и противотанковые мины перед условным передним краем обороны войск.

С помощью воздушного минирования на участке морского побережья экипажи заблокировали диверсионно-разведывательные группы условного противника и не позволили высадку морского десанта условного противника.

Минирование производилось с помощью вертолетной системы минирования ВС¬М-1, которая состоит из контейнеров с кассетным размещением мин и крепится на внешней подвеске вертолета. Управление минированием осуществляется из кабины вертолета.