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Тактико-специальные учения спецназа ЮВО

Российская военная авиация "заминировала" побережье Абхазии

© Sputnik . Виталий Тимкив
В Абхазии
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Военная авиация Южного военного округа произвела у берегов Абхазии условное минирование с помощью вертолетной системы ВС¬М-1.

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты с практической отработкой элементов условного минирования, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Тактико-специальные учения спецназа ЮВО
© Sputnik . Виталий Тимкив
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"Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели условное минирование местности до 5 километров и шириной более 100 метров", — сказал он.

Военная авиация Южного военного округа во время учений сбросила противопехотные и противотанковые мины перед условным передним краем обороны войск.

С помощью воздушного минирования на участке морского побережья экипажи заблокировали диверсионно-разведывательные группы условного противника и не позволили высадку морского десанта условного противника.

Минирование производилось с помощью вертолетной системы минирования ВС¬М-1, которая состоит из контейнеров с кассетным размещением мин и крепится на внешней подвеске вертолета. Управление минированием осуществляется из кабины вертолета.




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