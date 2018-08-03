Пищевую продукцию в Абхазии будут проверять на содержание ГМО

СУХУМ, 3 авг — Sputnik. Своим Распоряжением Геннадий Гагулия поручил Минздраву Абхазии создать перечень пищевой продукции, подлежащей исследованию на наличие и количественное содержание генно-модифицированных организмов (ГМО), а также перечень ГМО, разрешенных для реализации населению и использованию в пищевой промышленности в Республике Абхазия до 20 августа 2018 года.

Проводить лабораторные исследования пищевой продукции, импортируемой в Республику Абхазия, а также выращиваемой и производимой в Абхазии, за исключением пищевой продукции, выращиваемой в личных подсобных хозяйствах, будет СЭС республики.

Ведомство будет организовать проверки пищевой продукции на колхозных рынках и предприятиях оптового продовольственного комплекса на наличие ГМО или их аналогов.

Государственный таможенный комитет будет сотрудничать с СЭС, ежедневно на электронную почту СЭС будет направлять сведения о пищевой продукции, ввозимой в республику.

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Как сообщает сайт Кабмина, данное Распоряжение направлено на недопущение попадания на потребительский рынок пищевой продукции, содержащей ГМО.



