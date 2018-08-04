Акварельный Сухум французской художницы

Астанда Ардзинба, Sputnik

Что общего между французским городом Монпелье и старыми улочками Сухума? А между изящными балкончиками абхазских домов и акварельными красками? Или между новыми приемами рисования и буйной растительностью Гулрыпша? Ответ на все эти вопросы один, речь о художнице Екатерине Рьё.

Прошлая жизнь

Мы условились встретиться с Катей, пожалуй, в самом известном в Сухуме месте для встреч – на Брехаловке. До этого я Екатерину не знала, но вот ее акварельные рисунки, на которые наткнулась случайно в Инстаграме, запали в душу мгновенно. Без претензии на арт-критика, просто и необъективно: понравились. На акварелях все тот же знакомый и родной Сухум, но совершенно под другим углом, другими глазами, и что особенно приятно, любящими глазами.

Первым открытием стало то, что художница самоучка, самородок. Специально никогда рисованию не обучалась, а за кисть взялась два с половиной года назад.

"В прошлой жизни я была социологом", — рассказывает Катя.

Она – москвичка, окончила университет, устроилась на работу в офис, занималась рекламой, а о своем таланте художника не подозревала. Жизнь и ритм мегаполиса не предполагает созерцание и поиски вдохновения. Все изменилось, когда девушка вышла замуж и переехала на родину мужа, в город Монпелье на юге Франции.

"Рисование – это хобби, которое помогает мне самовыражаться", — рассказывает художница.

История Кати – это еще и история о том, как молодая девушка может реализовать себя в чужой стране. Более того, реализовать себя после рождения ребенка или после того как ребенок пошел в школу, и у нее появляется много свободного времени. Вопросы профессиональной востребованности и самовыражения – это то, с чем рано или поздно сегодня сталкиваются все мои знакомые молодые мамы. Поиски ответов порой приводят к удивительным последствиям. Социолог Екатерина Рьё, например, нашла себя в искусстве.

Прованс с видом на Черное море

В творчестве Екатерины перемежаются городские зарисовки юга Франции, где она живет, и Абхазии, куда часто приезжает на отдых.

"На недоумение людей при осознании факта, что полудикие пляжи (и не только они) Абхазии прельщают меня ничуть не менее близких мне лавандовых полей Франции, отвечаю, где еще найду я столько заброшенной натуры со следами пребывания человека? Тут у каждой балясины своя история", — рассказывает художница.

Монпелье и Сухум объединяет то, что оба города – приморские, считает Катя, только во Франции море — Средиземное, а в Абхазии — Черное.

От себя добавлю, объединяет их и солнце, южное и жгучее, лучи которого пронизывают деревья, улицы, дома. От того и рисунки Кати получаются наполненные светом и цветом. Но более того, объединяет их красивая старинная архитектура – объект вдохновения художницы Екатерины Рьё.

Очарованием обветшалых старинных домов называет это Катя. Не так давно абхазский архитектор Мадина Чкотуа обобщила это явление под термином #ускользающаякрасотаСухума. Тут обе девушки сошлись в наблюдениях. Определение "ускользающая" как нельзя лучше определяет состояние историко-культурного наследия в стране. И все, кто влюблен в старый Сухум, это чувствуют и замечают.

Катя впервые приехала в Абхазию десять лет назад. С тех пор отдых в Гулрыпше и частые поездки оттуда в Сухум стали традиционными. Не изменилось это и после переезда из Москвы во Францию. Периодически бывая в республике, она наблюдала, как меняется город и его обитатели.

"Все меньше объектов для моих акварелей", — констатирует художница.

Ода сохнущему белью

Абхазская серия работ Екатерины Рьё – это зарисовки Сухума, Агудзеры и Гулрыпша. Веранды, балконы, террасы и веревки сохнущего белья, перетянутые через дворы – все к чему привыкли местные, все еще восторгает приезжих.

"Это ты вот это место нарисовала?" — спрашивают ее гулрыпшские соседи и поражаются, какими красивыми, оказывается, их домики получаются на рисунках. Люди уже не замечают красоты вокруг, привыкнув к ней. Но рисунки художницы заставляют их посмотреть по сторонам. Теперь они то и дело просят изобразить то или иное место, бывает, приносят фотографии и просят срисовать.

"Получается неплохо, люди остаются довольны, но я люблю писать с натуры, не с фотографии. И, конечно, мне нужно вдохновение, чтобы приступить к рисунку", — рассказывает художница.

Подписчики Кати в социальных сетях интересуются техникой ее рисования.

"Ваша задумка с пустым пространством великолепна", — пишут ей.

"Задумка родилась из моей лености выписывать зелень", — отвечает Екатерина.

Или вот еще. Одна из подписчиц, узнав, что художница сразу рисует ручкой без карандашного наброска, интересуется, какой фирмы ручка, водостойкая ли, не теряет ли цвета после акварели.

"Это обычная шариковая ручка", — отвечает Катя.

Выставлять или продавать свои акварели она никогда не думала, делать серию иллюстраций для открыток тоже. Рисунки она дарит своим друзьям, если те у нее их просят. Ну и, конечно, публикует их в интернете – самой доступной для людей всего мира галерее.