4 августа 1993 года: в Очамчыре расстрелян 87-летний абхаз

Из газеты "Республика Абхазия", 4 августа 1993 год:

В собственном доме был в упор расстрелян 87-летний ветеран войны и труда, проработавший около 60 лет в системе лесохозяйственных организаций Шитбей Хонелия. Последние 30 лет Шитбей Хонелия работал бригадиром, мастером в Очамчирском отделении Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции.

Автор сообщает о причинах убийства.

"Как стало известно, он был убит местным грузинским гвардейцем из села Акуаскьа неким Микава за то, что заговорил со своими соседями по-абхазски. Это не первое убийство по национальному признаку. С начала войны в Очамчире было совершено несколько десятков подобных преступлений: убиты Сократ Адлейба, Гриша и Маро Маргания, семья Шалико Амичба… Оставшемуся в Очамчире и Сухуме абхазскому населению "отрезают" телефоны, не дают им хлеб, не разрешают разговаривать на родном языке".

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