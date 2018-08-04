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4 августа 1993 года: в Очамчыре расстрелян 87-летний абхаз

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (354)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия", 4 августа 1993 год:

В собственном доме был в упор расстрелян 87-летний ветеран войны и труда, проработавший около 60 лет в системе лесохозяйственных организаций Шитбей Хонелия. Последние 30 лет Шитбей Хонелия работал бригадиром, мастером в Очамчирском отделении Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции.

Автор сообщает о причинах убийства.

"Как стало известно, он был убит местным грузинским гвардейцем из села Акуаскьа неким Микава за то, что заговорил со своими соседями по-абхазски. Это не первое убийство по национальному признаку. С начала войны в Очамчире было совершено несколько десятков подобных преступлений: убиты Сократ Адлейба, Гриша и Маро Маргания, семья Шалико Амичба… Оставшемуся в Очамчире и Сухуме абхазскому населению "отрезают" телефоны, не дают им хлеб, не разрешают разговаривать на родном языке".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (354)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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