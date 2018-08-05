5 августа 1993 года: создана комиссия по урегулированию конфликта в Абхазии

5 августа распоряжением правительства России утверждена российская часть объединенной комиссии по урегулированию конфликта в Абхазии, в которую вошли 21 человек. Руководителем был назначен председатель ГКЧС Сергей Шойгу. В работе комиссии также участвовали представители и наблюдатели от ООН и СБСЕ. Работа формировалась исходя из пункта "Соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением" от 27 июля.

5 августа в перерыве заседания грузинского парламента Тенгиз Китовани подтвердил наличие разногласий с Эдуардом Шеварднадзе, которые, по его словам, в основном касались будущего устройства Абхазии.

"Бывший министр обороны считал необходимым создать федеральные земли Грузии и ликвидировать все автономии. Он также сообщил, что в ближайшие дни собирался в Абхазию. На этом же заседании парламента Грузии 5 августа Шеварднадзе заявил о своем решении направить в Абхазию дополнительный контингент грузинских войск, а именно подразделения военизированного формирования "Мхедриони». В связи с этим тогда же, 5 августа, руководитель абхазской части Объединенной комиссии Нодар Хашба выразил «решительный протест». Было заявлено, что названное решение председателя парламента Грузии грубо противоречит статье 1 Соглашения о прекращении огня в Абхазии и механизме за его соблюдением, поскольку, согласно ему, «запрещается вводить дополнительные войска и другие вооруженные формирования в зону конфликта». Н. Хашба заявил, что «решение главы Грузии фактически направлено на срыв выполнения Сочинских договоренностей и вызовет осложнение в зоне грузино-абхазского военного конфликта, ответственность, за что целиком и полностью ложится на грузинскую сторону", – пишет в книге "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)" Аслан Авидзба.

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