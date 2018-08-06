6 августа 1993 года: грузины не хотят выполнять условия мирного договора

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме.

6 августа 1993 года.

"Разговоры их у родника в Ачадаре на своем языке. Я не понимаю, Дуся Ал. была со мной – перевела. Итак: "Теперь очередь сванов. Приедет Джаба Иоселиани и все сделает по-своему". Надо полагать, по-своему решит абхазскую проблему, уничтожив весь народ бандой "Мхедриони". И еще сказали, что какие-то беженцы (не знаю какой национальности) вернулись в Сухум, но сваны их не пустили в свои дома и квартиры.

Значит, очередь сванов! Теперь они возьмутся за нас, и тут добра не жди.

Хлеба уже нет, кончилась мука. И неудивительно, муку увозили тачками в мешках прямо с хлебозавода или с ж/д путей из вагонов. Они, а кто же еще?

За водой тоже беспредел, Валя Т. ушла с родника плача, не взяв воды. С водой все хуже и хуже. На Гумисту проехал грузовик, полный байковых одеял. Для МС или гвардейцев? Они там, в зарослях у реки, днюют и ночуют. Но зачем абхазцам штурмом брать Сухум, если по договору они имеют право мирно прийти в город? Но пускать их не хотят. Смешно, это законных-то жителей города! А у реки масса ребят из Тбилиси, а не сухумцев. Что им тут надо?

Приехала из Зестафони гвардейка Р., что разорила квартиру Анзора М. Дограбить, пока вернутся законные хозяева квартиры. Грузила с парнем в легковую машину. Не стыдно ли ей перед соседями – грузинами нашего дома? Ведь это просто воровство. Приехала воевать, так воюй, а зачем без конца грабить? Уже год! Это позорит и их армию и нацию вообще. Но они так, видимо, не считают".

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