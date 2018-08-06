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Стадион Динамо.

Абхазская "молодежка" сыграет в футбол со студенческой сборной Нигерии

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоится в среду 8 августа в 18:00 на сухумском стадионе "Динамо".

СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Молодежная сборная Абхазии по футболу сыграет в товарищеском матче со студенческой сборной Нигерии, сказал в интервью Sputnik помощник главного тренера сборной Абхазии по футболу Беслан Гублия.

"6 августа нигерийские футболисты будут проводить игру в Адлере, мы отправим туда человека, который просмотрит матч, чтобы была ясна картина, что это за команда. Независимо от того, с кем играть, у нас всегда есть свой план подготовки", — добавил он.

Помощник главного тренера рассказал, что команда ежедневно собирается для тренировок накануне международной футбольной встречи.

"Тренировочный процесс заранее расписан, идет планомерная подготовка, на сегодня у нас в команде 18 человек. Тренировки мы начали со 2 августа, физическая форма оставляет желать лучшего, так как наш чемпионат закончился в мае, затем футболисты ездили на чемпионат мира ConIFA в Лондон, после чего ребята не тренировались", — подчеркнул Беслан Гублия.

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Матч между молодежной сборной Абхазии по футболу и студенческой сборной Нигерии состоится в среду 8 августа в 18:00 на столичном стадионе "Динамо".




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