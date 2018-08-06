"Маяки дружбы" впервые зажгли в Абхазии: начали с расчистки

Два исторических объекта расчистят волонтеры из России, которые приехали в Абхазию в рамках проекта "Маяки дружбы. Россия сближает".

СУХУМ, 6 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Волонтерский проект "Маяки дружбы. Россия сближает" впервые проходит в Абхазии, рассказал организатор проекта в Абхазии, представитель Госкомитета по молодежной политике Владимир Джоджуа на пресс-конференции Sputnik Абхазия в понедельник 6 августа.

Десять молодых и энергичных студентов приехали в Абхазию, чтобы расчистить исторические объекты и познакомиться с культурой и традицией республики. Отряд, который прибыл в Абхазию, называется "Орлы – РА".

"Мы хотим презентовать проект "Маяки дружбы. Россия сближает". Он впервые проходит в нашей республике. Волонтеры из России вместе с участниками молодежной организации "Апеипш" работают на территории Сухумской крепости. Расчищают крепость. Затем они отправятся в Цебельду, где сейчас работают Алхас Джопуа и Тенгиз Тарба", – рассказал о планах "маяков" Владимир Джоджуа.

© Фото : Матвеева Валерия Волонтерский проект "Маяки дружбы. Россия сближает" проходит в Абхазии

Исторические объекты волонтеры расчищают с утра до обеда, затем они путешествуют по Абхазии. Так "маяки" уже успели посетить многие туристические маршруты республики. Но, как они сами признались, больше всего впечатлили озеро Рица и Новоафонская пещера.

"В подчинении у меня 10 волонтеров, которые изъявили желание приехать в Абхазию. Главная мотивация – труд и получение новых знаний. До обеда работаем на объекте, после у нас познавательная экскурсионная программа. Посещаем культурные объекты, где нам рассказывают историю и традиции. Очень понравилось озеро Рица. Это просто восхитительное место. Красивая природа и горы. Редко где на Кавказе можно увидеть такие горы. Также нас впечатлила Новоафонская пещера. Я очень удивился тому, насколько там все организовано: все эти дорожки и подсветки… Нам провели очень интересную экскурсию", – рассказал командир отряда "Орлы – РА" Айхан Байсанов.

Местные ребята, которые изъявили желание участвовать в проекте "Маяки дружбы. Россия сближает", хорошо сдружились с волонтерами.

© Фото : Матвеева Валерия Волонтерский проект "Маяки дружбы. Россия сближает" проходит в Абхазии

"Директор этого проекта обратился в Госкомитет по молодежной политике. А уже потом руководство комитета связалось с организацией "Апеипш". Работа пошла отлично. Нам всем все очень нравится. Все мы хорошо подружились и поработали на славу", – отметил представитель молодежной организации "Апеипш" Саид Куланба.

Волонтерский проект "Маяки дружбы. Россия сближает" был основан в 2015 году. В Абхазию "маяки" приезжают впервые. В этом году в проекте участвуют 120 волонтеров из разных регионов России. Добровольцам предстоит отправиться на Кавказ и в Поволжье, где уже намечены общественно-полезные работы. "Маяки" чистят реки и их берега, исторические объекты, путешествуют, знакомятся с традициями и культурой разных народов России, Южной Осетии и Абхазии.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером волонтерского проекта "Маяки дружбы. Россия сближает".