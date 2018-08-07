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7 августа 1993 года: старики пошли на войну защищать молодежь

© Фото : Жора Цвижба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (357)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Статья неизвестного автора "Крылатая фамилия", опубликованная в газете "Республика Абхазия" 7 августа 1993 года:

"Стою у ворот типичного абхазского двора: "Хозяин! Хозяин!". За спиной у меня более месяца пребывания в застенках грузинских оккупационных властей, неимоверно опасная дорога из Сухума до Сочи. Дальше – Гудаута. Ищу Аркадия Авидзба. В штабе сказали, что он и какой-то Олег Чанба находятся в селе Лыхны в семье Шакрыл. И вот, я здесь… Из дома выходит пожилой мужчина: "Вам кого?" — "Я друг Аркадия Авидзба". — "Если ты его друг, то значит и мой тоже. Заходи!" Тут же выходит не надеявшийся более увидеть меня Аркадий. Через пару минут знакомлюсь с молодым человеком в военной форме в звании майора. "Олег", – представился он.

Так я попал в дом Георгия Шакрыл. Небольшой экскурс в прошлое. Не особо примечательный в мировой истории, но очень памятный для Абхазии 1978 год. Очередная "смута" в Абхазии. В Гудауту приезжает Шеварднадзе. Вот он, умасленный идет со свитой, его везут в Лыхны на "хлеб–соль". Все хорошо! Но во дворе потревоженным ульем гудит народ – в чем дело?! Навстречу ему (Шеварднадзе) выходит Георгий Шакрыл… Ай–ай-яй, как недипломатично, какой-то Шакрыл рекомендует ему ехать на "хлеб–соль" в Тбилиси – неподходящий для данной ситуации маршрут. Шеварднадзе промолчал.

С позиции сегодняшнего дня нетрудно догадаться, о чем тогда молчал "Эдуард Бомбсбросьевич", а тогда… лихие парни из КГБ арестовали дядю Жору, но дабы не усложнять обстановку, в тот же день отпустили по его, шеварднадзевскому, приказу – ну, уж о–очень недоволен был народ! Однако спустя полтора десятка лет Шеварднадзе все-таки ответил: не в устной форме, не в письменной, а в форме бесформенного куска железа – осколка, который смертельно ранил в Каманах нашего дядю Жору. Надоело ему отсиживаться в тылу. И сказал он своим ровесникам: "Что вы дежурите у госпиталя?! Ждете, когда привезут раненых или убитых сыновей наших? Вперед!" А дядя Жора слов на ветер не бросал, авторитетом был.

В течение одного дня собрал он дюжину крепких пожилых мужчин, вооружил, экипировал, посадил на грузовик – как положено, с уже выписанными пропусками, все предусмотрел – и на фронт! И все приговаривал: "Мы старые, и если потеряем этих сыновей, других у нас не будет!" Это он произносил на абхазском и, говорят, уж очень точно и красиво звучало. Он любил родной язык, точней и образней на абхазском вряд ли кто говорил… В том же 78–ом, после вышеописанных событий, на Бзыбском сходе он в лоб задал вопрос Л. Маршания:

– Аԥсуа аус зыимуеи уара уҭыԥ аҿы?

– Говорите на русском, – занервничал доктор наук.

– Я спрашиваю, почему ваше место не занимает абхаз?

– А разве я не абхаз?! – возмутился Маршания.

… Дядя Жора всегда говорил точно. Вот откуда его немногословие… Одна из его дочерей, убитая горем, сказала мне: "Если б он не погиб на этой войне, он не был бы самим собой – моим отцом".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (357)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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