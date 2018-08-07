Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 августа

В среду территория Абхазии по-прежнему будет под влиянием гребня тепла южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду 8 августа в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, однако из-за незначительных перепадов температуры воздуха утром местами возможны слабые осадки, морось.

Атмосферное давление в пределах нормы, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер от слабого до умеренного, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +20˚С, днем воздух прогреется до +32°С.

Температура морской воды +28°С.

Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.