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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 августа

© Sputnik . Сергей Мамонтов
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (754)
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В среду территория Абхазии по-прежнему будет под влиянием гребня тепла южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду 8 августа в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, однако из-за незначительных перепадов температуры воздуха утром местами возможны слабые осадки, морось.

Атмосферное давление в пределах нормы, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер от слабого до умеренного, 1-6 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +20˚С,  днем воздух прогреется до +32°С.

Температура морской воды +28°С. 

Волнение морской воды умеренное, от одного до двух баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (754)



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