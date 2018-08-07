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Творческий вечер Евгения Князева

Одинокий Казанова, или ода "праздности": моноспектакль Евгения Князева в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Евгений Князев выступил с постановкой "Казанова" по пьесе Марины Цветаевой "Феникс" на сцене РУСДРАМа 6 августа. Об итогах праздной жизни престарелого ловеласа читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Как и обещал на пресс-конференции директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, спектакль собрал полный аншлаг. Среди зрителей было много гостей Абхазии. Видимо, в отпуске душа тянется к русской классике.

На сцене будут двое

Третий звонок… позолоченный "трон" на сцене и выход Казановы под живое исполнение классической музыки. Минутное молчание актера как бы дает зрителю погрузиться в атмосферу и насладиться звуками скрипки и арфы.

"Марина Цветаева "Казанова". На сцене будут двое: он — Казанова и она – девчонка, Франческа", — обрывает тишину Князев.

Дело происходит в книгохранилище замка престарелого ловеласа, где, по его же словам, "единственное, что здесь живо – глаза Казановы". Ночь. Последний час 1799 года. За окном новогодняя метель.

И вот уже по сцене разлетаются плоды праздной жизни главного героя. Письма от бывших возлюбленных сообщают герою о продолжении страстной истории любви.

"Ваш сын здоров… Да сколько ж у меня сынов! Достаточно! Пора бы дочку!" — возмущается Казанова.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба
Моноспектакль Евгения Князева в Сухуме

И тут средь тысяч сломанных судеб герой находит письмо своей первой и единственной настоящей любви. Никаких требований и обвинений. Всего лишь предупреждение: "Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина — как я, такая ж…".

Но герой не успевает дочитать письмо возлюбленной. Пророчество сбывается. На сцене появляется второй герой истории, а точнее героиня – дух 13-летней Франчески.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба
Моноспектакль Евгения Князева в Сухуме

Для зрителя новый образ предстал лишь в изменившейся мимике Князева. Саркастическое выражение  лица пожилого Казановы изменилось на наивно-влюбленное, совсем девичье.

"Я к вам пришла, чтобы сказать, что люблю! Я к вам пришла, чтобы быть счастливой", — с  порога заявляет Франческа.

Уже знакомые слова прозвучали для героя как гром среди ясного неба. Не веря в "воскрешение" своей первой любви, Казанова вспоминает времена былой популярности среди женщин. Скрипка и пианино передают весь драматизм молодых лет героя.

Прощай, Франческа

Князев будто переживает все истории любви Казановы на сцене. Актер настолько увлекся былыми кутежами своего героя, что в какой-то момент даже заглушил музыку. Но зритель доволен, ведь мало кто ожидал от моноспектакля столько эмоций.

Конец. И Казанова может любить

"Ослеп от блеска, я вас люблю, Франческа!" – признается герой и убеждает юную гостью в том, что он ей не пара.  Ослепленная Франческа клянется в любви герою, но счастливого конца не последует. Конец один – прощание.

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© Sputnik / Томас Тхайцук Асмат Цвижба
Моноспектакль Евгения Князева в Сухуме

Казанова надевает кольцо на палец юному видению:

"Ну-с, Франческа, с Новым веком!" – этой фразой Казанова завершает все свои истории любви и свою историю, историю жизни.




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