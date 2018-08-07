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Оркестр Нацгвардии России

Первые зарубежные гастроли оркестра Нацгвардии России пройдут в Абхазии

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
В Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная оперному проекту GRAND OPERA GALA, прошла в Министерстве культуры Абхазии 7 августа.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Для артистов выступление в Абхазии станет первыми зарубежными гастролями, сообщила на пресс-конференции, посвященной проекту GRAND OPERA GALA, министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

"Первая зарубежная поездка для нас – это Абхазия, поэтому мы с большим удовольствием приехали сюда и надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться не только в рамках проекта, но и в рамках международного сотрудничества. Для нас это очень важно, мы будем стараться радовать вас и получать сами удовольствие", — рассказал заместитель начальника оркестра Азад Шахмухамедов.

По словам начальника оркестра Игоря Левандовского, идея музыкального сотрудничества возникла у артистов еще в Москве.

"Мы дружим со многими певцами из Абхазии, но были удивлены, сколько здесь талантливых исполнителей. Очень надеюсь, что нас сегодня ждет успех", — сказал он.

Пресс-конференция, посвященная оперному проекту GRAND OPERA GALA, прошла в Министерстве культуры Абхазии
© Фото : Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия
Пресс-конференция, посвященная оперному проекту GRAND OPERA GALA, прошла в Министерстве культуры Абхазии

Оперное шоу GRAND OPERA GALA пройдет в Абхазском драматическом театре 7 августа. В представлении примут участие абхазские исполнители – Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Елена Анкваб, Алхас Ферзба, Саид Гобечия, а также впервые перед абхазскими зрителями выступит солистка Самарского театра оперы и балета Анастасия Вечеркина. Концерт пройдет в сопровождении Московского симфонического оркестра войск Национальной гвардии России.




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