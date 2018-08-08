8 августа 1993 года: горнорабочие Ткуарчала стали саперами группы "Дед"

Саперы Восточного фронта

"Когда враг подошел к Ткуарчалу, – рассказывает командир саперной роты Ткуарчалского батальона "Дед", – у защитников города почти не было оружия, и выручило нас то, что благодаря имеющимся запасам взрывчатки для горных работ, нам удалось заминировать все подходы к Ткуарчалу: мосты, дороги… Костяк саперной группы сложился из горнорабочих. Постепенно наш коллектив вырос, мы перешли на минирование и проведение диверсионных работ далеко за пределами города, в Очамчырском районе. Не могу не вспомнить отважного сапера Сергея Скверия. Однажды ночью, когда мы с ним ставили противотанковые мины, нас засекли, должно быть, с помощью прибора ночного видения. 18 минут мы находились под пулеметно-автоматным огнем, но ушли только тогда, когда сделали свою работу. В начале мая я, выехав в командировку в Гудауту, оставил его за себя, а на третий или четвертый день он погиб при выполнении боевого задания. Ему было 50 лет, из них 30 проработал в шахте. Мужественно выполняли саперную работу Юрий Габелия (он потерял ногу), Валерий Качабава, Резо Логуа (ранены), Алексей Шония (отец тележурналиста Анатолия Шония), Костя Кирия, Иван Лагвилава, Вахтанг Шат-ипа".

Валерий Шамба, газета "Республика Абхазия", 8 августа 1993 год.

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