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Флаги Евросоюза в отражении на стенде с эмблемой ЕС

МИД Абхазии: Евросоюз не признает реалии после августа 2008 года

© Sputnik . Alexey Vitvitsky
В Абхазии
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Десятая годовщина начала войны в Южной Осетии (23)
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Министр иностранных дел Канады Христи Фриланд призвала "предоставить мониторинговой миссии Европейского союза доступ на грузинские территории, которые де-факто находятся под ее контролем".

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. МИД Абхазии назвало заявление министра Канады Христи Фриланд о недопущении мониторинговой миссии Европейского союза на территории Абхазии и Южной Осетии пропагандистским клише, к которым часто прибегает Запад, говорится на сайте дипведомства.

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Выступление министра Канады в ведомстве оценили как нежелание Европейского союза признавать реалии, сложившиеся в Абхазии и Южной Осетии после августовских событий 2008 года, и неверное толкование международных документов.

"Совершенно очевидно, что в данном случае имеет место подмена понятий, когда двусторонние отношения государств, установленные на основе межгосударственных договоров, преподносятся международному сообществу как контроль России над территориями Абхазии и Южной Осетии. В этой связи напоминаем госпоже Фриланд, что в соответствии с планом Медведева-Саркози, европейские наблюдатели размещаются "в зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии", а не на территориях самих государств", – заявили в МИД Абхазии.

В погоне за решением проблем в других государствах, отметили в дипведомстве, западные страны забывают о своих внутренних проблемах.

"Так, деликатно замалчиваемая проблема Квебека, на наш взгляд, заслуживает гораздо большего внимания канадских политиков, нежели столь "животрепещущая" для них проблематика допуска миссии Европейского союза в Абхазию и Южную Осетию. В данной ситуации, с нашей точки зрения, лучшее, что могут сделать канадские власти – это заняться решением внутренних проблем, прежде чем вставлять "свои пять копеек" в отстаивание интересов миссии ЕС на Кавказе", – напомнили в МИД Абхазии.

В дипведомстве также отметили готовность Абхазии поделиться с министром иностранных дел Канады любым необходимым ей опытом, связанным с урегулированием вопросов межгосударственного устройства. 

Темы:
Десятая годовщина начала войны в Южной Осетии (23)



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