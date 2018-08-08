Память жертв пятидневной войны почтили в посольстве Южной Осетии в Абхазии

Почтить память погибших пришли руководство Абхазии во главе с Раулем Хаджимба, советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский, посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. В посольстве Южной Осетии в Абхазии в среду 8 августа почтили память погибших во время грузинской агрессии в августе 2008 года.

"Война в Южной Осетии имеет очень короткую историю, она длилась меньше недели, но ее кровавый след задел слишком много людей, чтобы она прошла незамеченной. Между начавшимся в полночь 8 августа ракетным обстрелом спящего города Цхинвал и завершением военной операции по принуждению грузинских властей к миру, датированного 12 августа, было множество смертей осетинских силовиков, ополченцев и мирных жителей, российских миротворцев, солдат и офицеров Российской армии", — сказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Югоосетинский народ бесконечно благодарен и никогда не забудет подвиг российских миротворцев, солдат и офицеров Российской армии, пришедших на помощь Южной Осетии в самые тяжелые для нее дни в августе 2008 года, заметил он.

"Имена погибших будут золотыми буквами вписаны в историю Южной Осетии", — подчеркнул посол.

© Sputnik / Томас Тхайцук Траурные мероприятия в Посольстве Южной Осетии в Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал, что Абхазия помнит о тех трагических событиях, которые происходили в Южной Осетии десять лет назад.

"Вероломное нападение Грузии на Южную Осетию 10 лет тому назад не решило тех задач, которые она перед собой ставила. Героический югоосетинский народ выстоял и победил, с ним были все, кто желал развития и становления государства, в первую очередь Российская Федерация, которая сделала все, чтобы не случилось трагедии, которая могли бы стереть с лица земли осетин", — отметил Рауль Хаджимба.

Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский от имени Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии Алексея Двинянина выразил солидарность с народом Южной Осетии.

"События десятилетней давности, когда власти Грузии совершили неприкрытый акт агрессии против югоосетинского народа, привели к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения. Погибли и наши соотечественники, наши миротворцы и солдаты, мы помним их. Россия, следуя своим международным обязательствам, обеспечит безопасность Республики Южная Осетия и Республики Абхазия", — подчеркнул Юрий Ясносокирский.

© Sputnik / Томас Тхайцук Траурные мероприятия в Посольстве Южной Осетии в Абхазии

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии.