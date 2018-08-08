Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 августа

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска обрушили на спящий Цхинвал "град" артиллерийских снарядов, в результате чего погибли и были ранены сотни мирных людей. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава узнал у своих коллег, друзей и знакомых, какой им запомнилась "пятидневная война" в Южной Осетии и что при этом они чувствовали.

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