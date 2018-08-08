Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 августа

СУХУМ, 8 августа – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в четверг на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и в первой половине дня ливневый дождь с грозой.
Атмосферное давление пониженное, 757 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +19 ˚С, днем поднимется до +29 ˚С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.