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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (755)
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В четверг на территории Абхазии из-за выноса холодного воздуха с севера и нестабильности атмосферного давления погода будет неустойчивой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 8 августа – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в четверг на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и в первой половине дня ливневый дождь с грозой.

Атмосферное давление пониженное, 757 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +19 ˚С, днем поднимется до +29 ˚С.

Температура морской воды +27°С.  

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (755)



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