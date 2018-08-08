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Абхазский паспорт

Новые абхазские паспорта уже получили более 77 тысяч человек

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (20)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи паспортов нового образца гражданинам Республики Абхазия и вида на жительство в среду 8 августа.

СУХУМ, 8 авг – Sputnik. Вице-премьер Астамур Кецба проинформировал участников совещания о том, что к настоящему моменту всего выдано 77 460 общегражданских паспортов, 5 718 — готово к выдаче, 8 212 — находится в производстве. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

Паспорта нового образца.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Начальники паспортных столов каждого из районов республики доложили главе государства о количестве выданных, готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по виду на жительство.

"По поручению президента, Министерство внутренних дел и главы районных администраций продолжат информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов", — сообщила пресс-секретарь президента.

Главы городов и районов по истечении месяца отчитаются о результатах работы по замене общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.

Получаем абхазский паспорт
© Sputnik Леон Гуния
Получаем абхазский паспорт
Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (20)
Теги:
паспортизация, Рауль Хаджимба, Абхазия



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