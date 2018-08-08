Страшно и больно: жители Абхазии вспоминают войну в Цхинвале

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска обрушили на спящий Цхинвал "град" артиллерийских снарядов, в результате чего погибли и были ранены сотни мирных людей. Корреспондент Sputnik Бадри Есиава узнал у своих коллег, друзей и знакомых, какой им запомнилась "пятидневная война" в Южной Осетии и что при этом они чувствовали.

Бадри Есиава, Sputnik

Прошло ровно десять лет со дня, когда Грузинские войска вторглись в югоосетинский Цхинвал, разрушая все на своем пути и не щадя мирное население. Жертвами этой кровопролитной агрессии стали сотни детей, женщин и стариков, чьи имена навсегда вошли в трагическую часть истории Южной Осетии.

Первые кадры пылающего Цхинвала появились рано утром 8 августа в эфире нескольких российских телеканалов. Не веря своим глазам и с глубокой обидой за братский народ, жители Абхазии приникли к экранам телевизоров.

Печальная новость об этом Нури Ванача из Сухума застала во время работы. В тот день он проводил экскурсию к озеру Рица для туристов из России. Распространяться о происходящем в соседней республике он не стал, так как не хотел огорчать гостей и сеять среди них панические настроения.

"Потом были длинные выходные. Мы с друзьями пошли в местный военкомат для того, чтобы записаться в добровольцы, но там нам сказали, что пока рано. Тогда я жил в Гудауте и хорошо помню, какая царила дома атмосфера. Все были очень напряжены, не отходили от телевизоров и не пропускали ни один выпуск новостей", — поделился Ванача.

Так как был разгар туристического сезона, дома у Нури отдыхали гости из России – две девушки с детьми и два парня отдельно от них. На следующий же день после начала войны в ЮО, парни собрали чемоданы и уехали, в отличие от представительниц прекрасной половины человечества, которые в итоге провели весь запланированный отпуск в Абхазии.



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Всего за год-полтора до этих событий, Нури и нескольким его однокурсникам в рамках студенческой программы удалось посетить Цхинвал, где у них сложилось много дружеских отношений. Одного из общего числа югоосетинских товарищей он даже увидел по телевизору с минометом в руках. Наблюдать за всем этим, признался он, было тяжело.

"За осетин, конечно, переживали. На кадры, которые показывали, и вправду было страшно смотреть. Мы понимали, что Цхинвал немного больше нашей Гудауты и когда по такой маленькой территории бьют установками залпового огня, избежать больших разрушений невозможно", — сказал Ванача.

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Утром 8 августа Юлия Квициния прогуливалась вместе с коллегами по набережной столицы Абхазии. Она обратила внимание на то, что у одного из кафешек Сухума собралось несколько десятков молодых людей, среди которых были ее знакомые. Она выяснила, что эти парни формировали списки добровольцев, готовых поехать в Южную Осетию и встать на ее защиту.

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Журналист, ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия в те годы еще не имел своего жилья в Сухуме и после работы оставался у своего брата на Каштаке в Гулрыпше. Весть, громко прозвучавшая по телевизору поздно ночью, шокировала их и напрочь отбила охоту лечь спать.

Алхас тут же начал обзванивать своих друзей из Цхинвала, с которыми он когда то выступал на одной сцене Клуба веселых и находчивых, но ни один из абонентов не отвечал. Стало ясно, что все очень серьезно.

"Пошли разговоры о том, что собираются добровольцы у здания Администрации президента Абхазии и мы с братом, который прошел всю нашу войну – Гурамом Кутелия, вызвали такси. Приехала Волга 31029. Несмотря на всю сложность ситуации, мы старались отбросить все плохие мысли и шутили, что едем в ОБКОМ на "Волге". К нам вышел министр обороны Мираб Кишмария и сказал, что пока добровольцам ничего предпринимать не нужно", — рассказал Манаргия.

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Так как семья Алхаса находилась в его родовом селе Акуарчапа Ткуарчалского района, а он в Сухуме, его естественно тяготила мысль о дальнейшей их судьбе. Никто не знал, что еще может предпринять Грузия, и какими будут их дальнейшие действия. Алхас начал задумываться о том, что вывезти семью в Россию и самому вернуться в республику, но дело до этого, к счастью, не дошло.

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Своими воспоминаниями и чувствами о "пятидневной войне" поделилась Сария Кварацхелия из села Дурипш Гудаутского района, которой на тот момент было всего 12 лет.

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"Очень отчетливо помню тот день. Мы играли во дворе с братьями в баскетбол. Мой папа тогда работал в СГБ Абхазии, он позвонил маме и сказал, что в Южной Осетии началась война и у нас объявлен режим повышенной боевой готовности. Хотя я и мои братья не застали войну, нас это испугало. Дома часто говорили о войне и о том, что это может повториться", — поделилась воспоминаниями Сария.

Больше всего маленькая Сария переживала за отца, который, в случае чего, по долгу службы должен был находиться в первых рядах. Спустя некоторое время приехал и сам глава семейства, но ненадолго. Он собрал вещи, взял автомат и ушел. Как выяснилось позже, Игорь Кварацхелия принимал участие в спецоперации по освобождению Кодорского ущелья от группировки грузинских войск.

Единственным источником информации был телевизор, от которого семья Сарии, практически не отходила. По ночам они наблюдали за ярким лучом прожектора в Гудауте, которые освещал прибрежную часть города.

"Было страшно и больно за наших братьев в Цхинвале. Я помню наши детские разговоры о том, что вдруг, если начнется война, мы убежим в горы. К нам приходили соседи, которые так же как и мы переживали и волновались", — рассказала молодая журналистка.

Все это время судьба отца Сарии была неизвестна, но спустя несколько дней домочадцы вздохнули с облегчением. Игорь Кварацхелия вернулся домой целым и невредимым.

Асмат Цвижба из Сухума вспомнила, как ее мама в день начала войны в ЮО на всякий случай собрала все документы, вещи и запретила ей и ее старшей сестре выходить на улицу. По ночам она слышала, как летает авиация, от чего испытывала страх. Прошли годы, и Асмат стала студенткой одного из ростовских университетов, где познакомилась с ребятами из Цхинвала.

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"Моя однокурсница рассказывала, когда начался обстрел Цхинвала, она с мамой успела покинуть столицу Южной Осетии. Ее отец остался воевать. После того, как все закончилось, они вернулись и были в ужасе от увиденного. Им, в прямом смысле, пришлось ехать по телам, разбросанным на улицах Цхинвала. Она также призналась, что не может забыть тот ужасный запах, разлагающегося человеческого тела", — сказала Асмат.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

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