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Пицундский храм

Музыка во спасение: в Пицунде пройдет благотворительный концерт

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Спасем жизнь вместе (144)
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За четыре года благотворительного проекта в Пицунде было собрано более 1,5 миллиона рублей.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный концерт пройдет в Государственном концертном зале Пицундского храма 11 августа, сообщила  Sputnik директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.

Cобор Андрея Первозванного в Пицунде.
© Sputnik / Илона Хварцкия
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По ее словам, вечер будет разделен на две части. В первой части пройдет выставка-продажа работ галереи "Шазина", детских работ студии живописи Марии Пилия, подопечных фонда "Ашана" и реабилитационного центра Сухума, а также картин абхазских художников. Во второй части на сцене выступят абхазские исполнители классической музыки – Алхас Ферзба, Нана Черкезия, Лука Гаделия и квартет "Каприччио".

"Все вырученные средства  от продажи билетов и картин будут направлены на лечение подопечных нашего фонда", — сообщила представитель "Ашаны".

Благотворительный концерт пройдет в Пицунде уже в пятый раз. Фонд "Ашана" организует его совместно с Фондом социально-культурных инициатив.

"За четыре года в рамках этого концерта была оказана помощь уже семи подопечным фонда и собрано больше 1,5 миллиона рублей. Мы надеемся, что и в этом году будет очень большая активность и со стороны местных жителей, и отдыхающих", — сказала Джинджолия.

В 2017 году Благотворительный концерт-выставка в Пицунде был удостоен премии "Лучшие социальные проекты России" в категории "Благотворительность".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером благотворительного концерта.

Темы:
Спасем жизнь вместе (144)


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