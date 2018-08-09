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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 августа

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (756)
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Погода в Абхазии в пятницу 10 августа существенно не изменится, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Облачную погоду с прояснениями, ночью и в первой половине дня ливневый дождь с грозой прогнозируют синоптики Абхазии в пятницу 10 августа.

Атмосферное давление в пределах нормы, 760 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +17˚С до +22˚С, днем от +22˚С до +27°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное до значительного, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (756)


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