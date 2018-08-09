Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 августа

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Облачную погоду с прояснениями, ночью и в первой половине дня ливневый дождь с грозой прогнозируют синоптики Абхазии в пятницу 10 августа.
Атмосферное давление в пределах нормы, 760 миллиметров ртутного столба, будет медленно расти.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17˚С до +22˚С, днем от +22˚С до +27°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное до значительного, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.