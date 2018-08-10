22:30 10 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
ОВНА

10 августа 1993 года: столкновение украинских наемников с военной полицией в Сухуме

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (360)
83 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Публикации в газете "Республика Абхазия" за 10 августа 1993 года:

"Недавно подразделение украинских наемников, оставившее боевые позиции в пригороде Сухума, столкнулось с военной полицией. Между ними в течение нескольких часов шел ожесточенный бой с применением автоматов, пулеметов и гранатометов. Уходившие с боем наемники насчитывали не менее 300 человек. Среди них и полицейских, несомненно, имеются убитые и раненые. Сражение наблюдали наши бойцы визуально с одной из сопок на Шромском направлении.

10 августа. В Пицунде состоялась очередная встреча трехсторонней абхазо-грузино-российской комиссии по урегулированию конфликта в Абхазии. Намечено завершить вывод войск из зоны конфликта к 24 часам 16 августа".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (360)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Слухи не комментируем

    Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Школа
    Великий и могучий

    Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Огненный вихрь в деревне Вудвилл, Англия
Неделя в объективе: Ким Чен Ын, Ататюрк и животные с Путятины
Сильный ливень обрушился на окраины и центр города Гала в пятницу 10 августа.
По пояс в воде: жители Гала против стихии
Сколько мест в детских садах Абхазии
"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia