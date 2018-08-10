10 августа 1993 года: столкновение украинских наемников с военной полицией в Сухуме

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Публикации в газете "Республика Абхазия" за 10 августа 1993 года:

"Недавно подразделение украинских наемников, оставившее боевые позиции в пригороде Сухума, столкнулось с военной полицией. Между ними в течение нескольких часов шел ожесточенный бой с применением автоматов, пулеметов и гранатометов. Уходившие с боем наемники насчитывали не менее 300 человек. Среди них и полицейских, несомненно, имеются убитые и раненые. Сражение наблюдали наши бойцы визуально с одной из сопок на Шромском направлении.

…

10 августа. В Пицунде состоялась очередная встреча трехсторонней абхазо-грузино-российской комиссии по урегулированию конфликта в Абхазии. Намечено завершить вывод войск из зоны конфликта к 24 часам 16 августа".

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