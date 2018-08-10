Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В выходные дни с 11 по 12 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня местами возможны кратковременный дождь и гроза.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, от 2 до 7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18˚С до +23˚С, днем от +23˚С до +28°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды умеренное до значительного, от 1 до 3 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.