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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (757)
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В выходные дни территория Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии Средиземноморского антициклона и передней части южного циклона, что приведет к перепадам температуры воздуха и атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В выходные дни с 11 по 12 августа в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, от 2 до 7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +18˚С до +23˚С, днем от +23˚С до +28°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное до значительного, от 1 до 3 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (757)


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