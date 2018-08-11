От папоротника до кирпича: как менялось жилище абхазов

О том, как абхазы выбирали место жительства, какие дома строили, какие материалы использовали для этого и чем отличается традиционный абхазский двор, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как выбирали место для строительства

Перед тем как приступить к строительству дома, абхазы долго искали подходящее место – "счастливый" участок земли – (адгьылымш, аҭыԥымш). Способов для определения такого места было много. Иногда на приглянувшемся месте, где предполагалось строительство, клали массивный камень и поливали его сывороткой. Если через пару дней под ним оказывались черные муравьи, то земля на данном участке считалась благополучной.

Существовал и другой способ: ночью приходили на предполагаемое место жительства и начинали оглядываться взад-вперед, по сторонам. Если появлялось нечто вроде света, исходящего от некоего невидимого огонька, то можно было начинать строительство своего жилища.

Счастливый участок "выявлялся" также при помощи куриных яиц: с разбитыми верхушками скорлупы их клали на ночь в углах будущего дома. Если яйца и утром оставались полными, то это означало, что место выбрано удачно, и здесь, можно было жить в полном здравии и благополучии.

После окончания строительства дома, хозяин устраивал Владычице земли – (Адгьыл ахылаԥшхәы – моление, которое ныне трансформировалось в пышное новоселье).

Традиционный абхазский двор

Важнейший элемент абхазской усадьбы – двор, на месторасположение которого обращали и сейчас обращают внимание, так как в глубине его воздвигалось жилище. Традиционный абхазский двор представляет собой обширную, огороженную от других частей усадьбы, площадку. Ограды двора бывали разные: частоколы, обрешеточные и так далее, в горных селах – и каменные из булыжника. Нередко встречалась также живая цитрусовая изгородь. Ворота (агәашә) делали из дубовых, каштановых жердей, в настоящее время ставят в основном металлические.

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В абхазском дворе красуется большое тенистое дерево, обычно лавровишня, граб, грецкий орех, под которым хозяева проводят значительную часть свободного времени в жаркие, солнечные дни. Функция просторного двора состоит в том, что во время радостных (свадьба) и горестных (похороны, поминки) событий в семье в нем, как правило, происходят соответствующие ритуальные действия с участием многочисленных гостей, которые сопровождались и сейчас нередко сопровождаются джигитовкой.

Типы построек у абхазов

Абхазские традиционные жилища весьма различны. До конца XIX – начала XX века господствующими были два вида строений: плетеные и дощатые. Кроме того, по форме они также делились на две группы: круглые (аҩнхаргьежьаа), и прямоугольные (аҩныԥшьыркца). Формой определяется и разнообразие их конструкций, позволяющие отнести их на ряд типов.

Акяла (Ақьала)

Наиболее архаичная разновидость – круглые плетеные сооружения – акяла. Для их строительства достаточно было иметь длинные колья – аҵәҩан, прутья – аҷын, папоротник – арас или солому – ачаз. В землю по кругу вбивались колья, верхние концы которых связывались дикой лозой – алмышәӡахәа или дубовой вицей – азарҵеи. Пространство между кольями заплеталось орешником – арасаҷын или рододендроном – ахәажә, абжьынҵ до самого верха, за исключением передней части, в которую вставлялась плетеная дверь. Таким образом, акяла приобретала форму чума или типи. В качестве жилища такие постройки встречались еще в первой половине XX века, но только в горной местности у пастухов.

© Фото : Ю. Г. Аргун Тип круглого жилища Акуацв

Акуацв (Ақәацә)

Другой тип плетеного жилища – акуацв. В старину, жилища именно такого типа были наиболее распространены в Абхазии. Они встречались всюду, но более всего в горных и предгорных районах Бзыбской, Гумистинской, Абжуйской Абхазии, в Самурзакане и Цебельде.

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Чтобы соорудить акуацв строители кругообразно вбивали в землю заостренные топором жерди из орешника или дуба. Забивали их руками, слегка раскачивая и поливая землю водой (высота кольев или жердей доходила до 2-3 метров). Затем жерди сплетали хворостом из рододендрона, азалии, орешника, дикой виноградной лозы. Плетень делался из ровных прутьев, возможно более плотно пригнанных друг к другу; все сучки при этом обрубались.

Конусообразную крышу образовывали стропила, очищенные от коры при помощи скобеля – ахәымсаг или ахымсаг — и державшиеся своими крюками за высокий столб, который вбивали посередине помещения, называвшийся "средней подпоркой" – агәашь. Стены жилища укреплялись рядом дубовых столбов плотно приставленных снаружи. Название ақәацә происходит от формы крыши, напоминающий конус: ақә – покрытие, цә – показатель чрезмерной высоты.

Амхара – разновидность акуацв. Это плетеное жилище с конусообразной крышей, по своему внешнему виду схоже с акуацв, но гораздо меньше по размеру. Амхара была примечательным явлением старого абхазского быта – она была жилищем для новобрачных, в которое они заселялись сразу после свадьбы. В этом брачном домике они проводили первые месяцы, а иногда и целый год. К началу XX века акуацв и амхара стали стремительно исчезать, в абхазских семьях стали появляться новые бытовые традиции. К середине XX века по всей территории Абхазии этнографы зафиксировали лишь несколько десятков сооружений такого типа. Утратив свои прежние бытовые функции, они служили в качестве подсобных хозяйственных помещений.

Абыцатдзы (Абыцаҭӡы)

Вторым видом плетеных жилищ были прямоугольные строения, они также были разнотипными. Среди этой группы наиболее примитивностью отличалось абыцатдзы, для строительства которого достаточно было иметь топор и одну из разновидностей цалды. В названии этого жилища отражается способ его возведения: абыца – прут, аҭӡы – стена.

Для поднятия четырех стен абыцатдзы длинные круглые колья вбивались в землю на расстоянии одной пяди друг от друга в форме четырехугольника. Пространство между ними оплеталось прутьями из рододендрона, азалии или орешника до самого верха. Стены сверху опирались на бревна – ақьарсҭа, укладываемые на вилы столбов – ашьаҟа, которые ставились в местах угловых соединений венцов – акәақьҭа, акәындыхә.

У передней и задней стены в землю закреплялось еще по два столба, чтобы верхние концы их перекрещивались выше стен жилища, поэтому они и получили название "ножницы" – амаркатыл.

Апацха (Аԥацха)

Усовершенствование абыцатдзы привело к строительству другого типа четырехугольного плетеного жилища – апацха, которая со второй половины XX века получает широчайшее распространение и становится основным видом жилища абхазов.

Решетки апацха устанавливались на плоских тесаных бревнах, связанных между собой по углам врубкой и положенных в форме правильного прямоугольника, которые служили основанием, они подкреплялись камнями, чтобы предохранить их от гниения. Апацха имела две двери, передняя называлась "верхней" а задняя – "нижней". Двери всех предыдущих жилишь были как правило плетеными, а дверь апацхи изготавливали из досок, петли делали в кузне, с внутренней стороны дверь закрывалась металлическим крючком – азырза, а снаружи – вращающимся деревянным затвором – алыкә.

© Фото : Анзор Агумаа Современная Апацха

Высота стен плетеных жилищ независимо от их формы и типа была немногим больше человеческого роста, и поскольку они были плетеными, то легко пропускали внутрь помещения воздух и свет. Обычно, в фасадной стене оставляли небольшой проем в виде прямоугольника, для наблюдения за тем, что происходит во дворе.

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Апацха: там, где всегда горит очаг>>

Многие, особенно жители горных селений, утепляли свои жилища, обмазывая стены глиной. Для придания прочности смешивали ее с размельченной соломой или с сеном, а затем стены белили. Все плетеные жилища, в том числе апацха, покрывались многолетними травами, главным образом из семейства осоковых, папоротником, соломой. Заготовка кровельного материала осуществлялась осенью, когда растение обсыхало. Собирали его в пучки, которые ставили верхушками вверх, на определенном расстоянии друг от друга. Перед употреблением их вымачивали водой.

Как правило, за исключением апацхи, все плетеные жилища представляли собой однокомнатные постройки, апацха могла иметь два, иногда и три помещения – ҩ-ҿык, ма х-ҿык. Наибольшее из них располагалось обычно справа от входа. В большой комнате у очага семья готовила и принимала пищу, обсуждала свои повседневные проблемы. В ней спали старшие члены семьи, она еще могла служить и в качестве гостиной, младшие члены семьи спали обычно в меньших комнатах.

В центре помещения, ближе к "нижней" двери располагался открытый очаг – ахәышҭаара. Очаг в жилищах круглой формы представлял собой своеобразный полукруг, в апацхе он был четырехугольным. Головная часть очага укреплялась тесаным камнем – ахчныза, на который клали утолщенные концы поленьев для костра. Над очагом свешивалась надочажная цепь – архышьна, игравшая роль домашней святыни. У очага ставили скамейки различной длины – аҟәардә, арымӡ.

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У одной семьи могли быть две жилые постройки в виде апацхи, и каждая имела свое предназначение. Одна, имевшая сзади пристройку для хранения утвари, в ней протекала вся "кухонная" работа – амаҵурҭа, другая предназначалась для приема гостей – асасааирҭа – "место, куда заходит гость".

Аганюны (Аганҩны)

Третий тип четырехугольного плетеного жилища – аганюны (удлиненный в бок дом). Он также имел несколько комнат, однако, в отличие от апацхи, они не имели сообщения между собой, поэтому, чтобы попасть в одну из них, нужно было сначала выйти наружу. Двери всех комнат выходили под длинный на всю ширину жилища неширокий фасадный навес.

Раньше в таком доме проживало совместно несколько родственных семей. В большой комнате, которая обычно располагалась сбоку, был очаг, семья проводила свою повседневную жизнь.

Бревенчатый дом

Традиция строительства бревенчатых домов в Абхазии появилась еще с ранней античности, о чем свидетельствует археологические данные, а также письменные источники, которые сообщают об отдельных элементах быта и культуры населения Древней Колхиды.

Аджяргуалюны (Аџьаргәалҩны) – один из разновидностей бревенчатых домов. Первоначально стены этого жилища делались из круглых бревен, которые тщательно очищали скобелем от коры. Бревна скреплялись по углам вполдерева. Для плотного прилегания их продольные ребра отесывали с таким расчетом, чтобы верхнее бревно несколько закрывало своим ребром верхнюю сторону нижележащего. Из круглых бревен возводили также и ряд хозяйственных построек, но при этом пользовались более простым способом соединения бревен. В данном случае вырубали только нижнюю сторону бревна, то есть на каждое нижнее накладывался паз верхнего.

Дощатое жилище

Ахутдзы (Аӷәыҭӡы)

В традиции строительства абхазов есть дощатые дома. Одна из разновидностей дощатых домов – ахутдзы. Начиная строительство, доски отесывали топором. Первоначально, ахутдзы имело не более одной – двух комнат, в то же время была возможность расширять жилище вширь или длину. Если появлялась необходимость в новом помещении, длина которого была больше максимальной длины доски, пользовались проращиванием элементов с помощью специальных стоек, которые назывались абыҟә, с шипами в концах и двусторонними продольными пазами, куда вгонялись торцы досок.

Акуаскя (Акәасқьа)

Наиболее усовершенствованный тип дощатого дома, получивший широкое распространение со второй половины XIX века – акуаскя. По своему происхождению этот термин связан с тюркским "кунак" – гость, проникшим в абхазский язык через русский – "кунацкая". Этот дощатый дом, постепенно совершенствуясь, со временем превратился в более обширный, удобный многокамерный дом. Он строился целиком из досок, с полом и потолком и устанавливался на деревянных или каменных столбах-стойках, высотой до одного метра и выше.

© Фото : Ю. Г. Аргун Традиционное жилище Акуаскя

Доски для стен делали исключительно каштановые, пол изготавливался преимущественно из дуба. Употребление пихтовых досок началось сравнительно недавно и связано со значительным сокращением вышеназванных пород деревьев. Для утепления жилища наиболее зажиточные хозяева производили обивку внешней стороны стен тонкими фальцованными досками. Материалом кровли для акуаски служила дрань, кое-где и черепица. Дрань изготавливалась из каштана, дуба, пихты и бука, но предпочтение больше отдавали каштану.

© Фото : Ю. Г. Аргун Традиционное жилище Акуаскя

Крышу покрывали в один или чаще в два слоя. Важнейшим органическим элементом акуаски был балкон. Просторный, тянущийся на всю фасадную длину дома, он служил важным звеном, связующим жилище с окружающей природой, прежде всего двором.

Балкон опирался на четыре или шесть и более колонн, в зависимости от размера самого здания. Колонны соединялись перилами – абаркьыл – и ажурными тимпанами – аҳарџь.

Поручни или парапеты прикреплялись ниже средней части колонн путем вставления шипов первых в выдолбленные отверстия последних. К входной дверце балкона, расположенной обычно в среднем пролете ее перил, плотно примыкает лестница. В акуаске было несколько помещений. Первая, большая комната, часто называвшаяся по-русски залом, служила в качестве гостиной. Хозяева практически не пользовались ею, так как в любое время дня и ночи она должна была быть готова для приема гостей. Это была парадная, красиво убранная комната. Вдоль стен стояли кровати с льняными подзорами и аккуратно сложенными тканями, полотенцами, занавесями и другими рукодельными изделиями.

© Фото : Л. Т. Соловьева Амацурта - хозяйственное помещение

Непременной принадлежностью акуаски был восточный камин – ауаџьаҟ – с широкой открытой топкой – аҿы. Наиболее старинные типы камина строились из известнякового камня, легко поддающегося обтесыванию. Кирпичный камин распространился позже – в начале ХХ века. Повседневная жизнь семьи протекала в сравнительно небольших комнатах акуаски, где домочадцы собирались по вечерам, женщины и девушки занимались рукоделием.

Амацурта (Амаҵурҭа)

На территории абхазской усадьбы было еще одно помещение, которое целиком служило хозяйственным нуждам семьи – это кухня – амацурта. Она располагалась в нескольких метрах от "большого дома" на заднем дворе или на одной линии. Пол здесь был земляным, потолок отсутствовал, посередине стоял очаг, где постоянно поддерживался огонь, над очагом висела надочажная цепь. Домик иногда снабжали дымоходом, но чаще обходились без него, и дым расходился по всему помещению, вследствие чего постройка внутри становилась черной.

© Фото : Ю. Г. Аргун Амацурта с плетеными стенами. Конец XIX века

В амацурте прежде всего готовили пищу, поэтому здесь находилась разнообразная хозяйственная утварь: котлы, тазы, кувшины, миски и прочее, также хранились некоторые из хозяйственных и продовольственных припасов. В обыденной обстановке амацурта служила местом, где семья трапезничала. Амацурта и акуаскя соединялись крытым переходом, когда в амацурта прибывали гости, пища и питье из акуаски немедленно доставляли к столу.

© Фото : Ю. Г. Аргун Жилой дом и хозяйственное помещение Амацурта. 1970-е годы

Со временем пространство между сваями, на которых стоял дощатый дом, стали заделывать досками, устраивая там ряд помещений для хозяйственных нужд. Одновременно также появляются также каменные кладки для перегородки этих камер. В результате получалось здание в два этажа, от которого берет свое начало современный абхазский дом.

Современный абхазский дом

Современный абхазский дом — это, как правило, двухэтажное шлакоблочное или кирпичное сооружение. Оно удалено от входных ворот в глубину двора, который по традиции представляет собой чистую зеленую поляну с живописно стоящим одиноким деревом. На второй этаж ведет широкая лестница, которая сделана из заливного шлака. Традиционное внимание уделяется фасадному балкону, который, как прежде, часто украшают пропильной резьбой, особенно его балясины, на которые опираются перила. Некоторые хозяева предпочитают превращать балконы своих домов в закрытые, веранды с открытыми крылечками у входа остекляют. По сравнительно недавней традиции балконы порой устраивают уже не на всю ширину дома, а ограничиваются выходом на него из двух или даже одной комнаты.

Два этажа современного абхазского дома имеют свою специфику. Нижний этаж связан с повседневной жизнью семьи. Здесь расположена хозяйственная часть жилища, в частности, кухня с плитой и домашняя столовая, в которой происходят семейные трапезы, а также спальные помещения для пожилых членов семьи, так как здесь теплее, благодаря наличию кухни и камина. В нижнем этаже размещены подсобные хозяйственные помещения (винный погреб, продуктовый склад, хранилище для утвари и так далее).

© Фото : Ю. Г. Аргун Современный дом

Зал верхнего этажа является парадным помещением дома. Пол здесь паркетный, застлан коврами, висит хрустальная люстра, мебельный гарнитур, телевизор. Именно сюда приглашают гостей; им предназначены и другие комнаты верхнего этажа, за исключением одной-двух, служащих в качестве спального помещения для молодых домочадцев.

Таким образом, нижний этаж сегодня выполняет хозяйственные функции а верхний — функции гостевые. В последнее время все больше появляется тенденция возвращения к традиционному принципу абхазского домостроительства, в котором жилая и хозяйственная зона были разделены. Так, рядом с капитальным домом стали строить апацху. Возрождая старую традицию, ее возводят обязательно плетеной с открытым очагом, над которым, как и в старину, коптят сыр и мясо. В состав жилых построек вернулся и аганюны, но без традиционных перегородок. Во время свадебных и поминальных торжеств в его просторном помещении накрывают стол для присутствующих, а в быту он используется в хозяйственных целях. Крыши современных домов покрываются шифером или обычным железным листом. Кровлей для апацхи служит, как и прежде дрань или черепица.

При подготовке материала использована статья Валерия Бигуаа "Жилище"из книги "Абхазы" (2012 год).