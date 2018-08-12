Памятные митинги, спектакли и "Королева Абхазии": культурные события Абхазии на неделю

Афиша культурных событий с 12 по 19 августа.
Сухум
Абхазская государственная филармония
16 августа в 19:00 в Государственной филармонии выберут королеву и мини-королеву на конкурсах "Королева Абхазии" и "Мини мисс Абхазия". Не упустите шанс полюбоваться самыми красивыми девушками республики.
Абхазский драматический театр
16 августа в 19:00 спектакль "Дом Бернарды Альбы". Постановка Мадины Аргун познакомит зрителя с испанской трагедией, перекликающейся с абхазскими реалиями.
ЦВЗ
С 13 по 20 августа в 13:00 в Центральном выставочном зале пройдет фотовыставка, посвященная Дню добровольца в Абхазии. Фотографии времен Отечественной войны народа Абхазии 1992 —1993 годов запечатлели подвиги добровольцев, защищавших Абхазию от вражеских войск.
РУСДРАМ
14 и 15 августа в 19:00 состоится спектакль "Все мои сыновья". Американская постановка Артура Миллера как нельзя вовремя будет показана в РУСДРАМе и раскроет проблемы войны и человеческих отношений в нелегкое время.
Пицунда
В субботу 18 августа, в 17:00 в стенах Пицундского храма традиционно прозвучит классическая музыка и магические звуки органа.
Памятные мероприятия в честь дня начала войны 14 августа 1992 года и Дня добровольца 15 августа пройдут в районах и городах Абхазии.
Гудаута
В Гудауте 14 августа в 11 часов начнется возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
15 августа в 11:00, после возложения цветов, в Доме культуры в Гудауте пройдет концерт творческих коллективов района.
Ткуарчал
14 августа в 12:00 у памятника погибшим воинам жители Ткуарчала соберутся для того, чтобы почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. После этого в Аллее Героев состоится митинг.