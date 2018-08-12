Памятные митинги, спектакли и "Королева Абхазии": культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 12 по 19 августа.

Сухум

Абхазская государственная филармония

16 августа в 19:00 в Государственной филармонии выберут королеву и мини-королеву на конкурсах "Королева Абхазии" и "Мини мисс Абхазия". Не упустите шанс полюбоваться самыми красивыми девушками республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль красоты и таланта "Королева Абхазии" и "Мини мисс Абхазия"- 2017

Абхазский драматический театр



16 августа в 19:00 спектакль "Дом Бернарды Альбы". Постановка Мадины Аргун познакомит зрителя с испанской трагедией, перекликающейся с абхазскими реалиями.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

ЦВЗ

С 13 по 20 августа в 13:00 в Центральном выставочном зале пройдет фотовыставка, посвященная Дню добровольца в Абхазии. Фотографии времен Отечественной войны народа Абхазии 1992 —1993 годов запечатлели подвиги добровольцев, защищавших Абхазию от вражеских войск.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка в ЦВЗ

РУСДРАМ

14 и 15 августа в 19:00 состоится спектакль "Все мои сыновья". Американская постановка Артура Миллера как нельзя вовремя будет показана в РУСДРАМе и раскроет проблемы войны и человеческих отношений в нелегкое время.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья"

Пицунда

В субботу 18 августа, в 17:00 в стенах Пицундского храма традиционно прозвучит классическая музыка и магические звуки органа.

© Sputnik Константин Грецов Пицундский храм

Памятные мероприятия в честь дня начала войны 14 августа 1992 года и Дня добровольца 15 августа пройдут в районах и городах Абхазии.

Гудаута

В Гудауте 14 августа в 11 часов начнется возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реконструкция универмага "Гунда" в Гудауте

15 августа в 11:00, после возложения цветов, в Доме культуры в Гудауте пройдет концерт творческих коллективов района.

© Sputnik Есиава Бадри Дом культуры города Гудаута

Ткуарчал

14 августа в 12:00 у памятника погибшим воинам жители Ткуарчала соберутся для того, чтобы почтить память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. После этого в Аллее Героев состоится митинг.